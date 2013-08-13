Украинские саблистки стали двукратными чемпионами мира

В Будапеште завершился Чемпионат мира по фехтованию, где в последний день золотую медаль в командном турнире по женской сабле выиграла сборная Украины.

Как сообщает официальный сайт соревнований, в составе команды выступали Ольга Харлан, Галина Пундик, Алина Комащук и Елена Воронина.

В финале украинки одним уколом одолели действующих чемпионок - россиянок – 45:44. Победную точку поставила Харлан.

Женская сборная Украины стала двукратным чемпионом мира. Ранее украинки первенствовали в 2009 году в Анталье. Лидер сборной Харлан стала трехкратной чемпионкой мира, завоевав накануне личное золото.

На пути к наградам высшего достоинства украинки ранее победили поочередно сборные Казахстана (45:20), Китая (45:31) и Италии (45:34).

В матче за бронзу сборная США превзошла соперниц из Италии - 45:30.

По итогам чемпионата в общекомандном зачете сборная Украины заняла третье место, завоевав четыре медали – две золотые, одну серебряную и одну бронзовую.

Победила команда Росиии (3-5-3), вторыми стали итальянцы (3-0-3), четвертыми – эстонцы (2-0-0).

По общему числу наград лидеры: Россия (11), Италия (6) и Украина (4).

Кроме золота Харлан в личном первенстве и в команде, серебро выиграла команда шпажистов - Богдан Никишин, Дмитрий Карюченко, Виталий Медведев и Анатолий Герей, а бронза - в активе рапириста Ростислава Герцика.