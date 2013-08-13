Украинка сохранила лидерство в семиборье на чемпионате мира

На чемпионате мира по легкой атлетике в Москве в женских соревнованиях по семиборью после четырех видов программы продолжает лидировать украинка Анна Мельниченко.

Как сообщает официальный сайт соревнований, украинка набрала 3912 очков, опережая голландку Дафну Шипперс на 75 очков и американку Шэрон Дэй – на 76.

В беге на 100 м с барьерами Мельниченко была второй (13,29 сек.), в прыжках в высоту – пятой с личным рекордом 1,86 м, в толкании ядра – восьмой (13,85 м) и в беге на 200 м – четвертой (23,87 сек.).

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13 августа, в заключительный день соревнований в семиборье, спортсменкам предстоит соревноваться в прыжках в длину, метании копья и беге на 800 м.

Как сообщал УНИАН, предварительное лидерство в семиборье на чемпионате мира Мельниченко захватила в первый же день соревнований, после двух видов программы.