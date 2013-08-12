Харьковские альпинисты взошли на Эльбрус в память о погибших в Пакистане

Как сообщили УНИАН в Харьковском альпклубе, восхождение завершилось 11 августа, около 13:00 по местному времени.

Участники экспедиции в честь 70-й годовщины освобождения города от немецких войск подняли на вершине Эльбруса флаг Харькова.

В альпклубе отметили, что этот флаг планировалось поднять в июне на гору Нанга-Парбат в Пакистане, однако эта миссия осталась незавершенной из-за убийства харьковских альпинистов.

«Традиционная августовская экспедиция на Эльбрус теперь ежегодно будет проводиться в память о погибших в Пакистане Игоре Свергуне, Бадави Кашаеве и Дмитрии Коняеве, а в этом году также посвящается Дню города и 70-летию освобождения Харькова от фашистских захватчиков», - прибавили в альпклубе.

Как сообщал УНИАН, 3 августа из Харькова на Кавказ отправилась группа альпинистов. Участники похода планировали покорить Эльбрус в память об Игоре Свергуне, Бадави Кашаеве и Дмитрии Коняеве, которых 23 июня в базовом лагере на горе Нанга-Парбат в Пакистане расстреляли боевики.