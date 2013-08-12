Кличко: Я не буду недооценивать Поветкина

Украинский боксер Владимир Кличко заявляет, что не станет недооценивать соперника – россиянина Александра Поветкина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко заявил сегодня в Москве на первой пресс-конференции перед боем Владимир Кличко - Александр Поветкин, он-лайн-трансляция которой велась на официальном сайте боя.

В частности, Кличко-младший заявил: "Я рад, что бой с Поветкиным состоится. Мы могли и раньше встретиться с Александром, но рад, что бой таки состоится сейчас".

При этом украинский боксер отметил: "Я ранее бывал в столице России, когда мой брат проводил здесь свой бой. Тогда я решил, что было бы неплохо, чтобы и я провел тут свой один из поединков. Думаю, что Поветкин сделает все, чтобы победить. Знаю, что он уже провел свой первый этап подготовки к бою. Видно, что него есть боевой настрой, он в форме. Желаю ему удачно пройти свой второй тренировочный процесс. Что касается меня, то я на днях начну свои тренировки. Для меня этот поединок также значимый. Подготовка будет проходить так, как и к прошлым 63 поединкам. Можно многое говорить о бое, главное – не пропустите его, он многое скажет вам. У любого соперника есть желание выиграть. Я вижу, чувствую, что у Александра есть это желание. Это говорит и его ранний тренировочный процесс. Я не буду недооценивать своего соперника. Уверен, он сделает все для победы".

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Поветкин в свою очередь заявил: "Мне приятно, что состоится этот бой. Владимир Кличко на данный момент является самым сильным боксером. Мне будет очень приятно сразиться с самым сильным боксером мира. Подготовка к поединку проходит нормально: бегаем, прыгаем".

Также на пресс-конференции выступил организатор боя и промоутер российского боксера Андрей Рябинский, который рассказал о некоторых аспектах организационного процесса: "Мы планируем в ближайшую неделю решить проблему с билетами. Думаю, на следующей недели они появятся в продаже. Ориентировочно, их можно будет купить в понедельник-вторник. Мы делаем все, чтобы билеты на бой Кличко-Поветкин были доступны для всех категорий граждан. Ценовая политика будет самой разнообразной".

Как сообщал УНИАН, поединок Кличко - Поветкин намечен на 5 октября и должен пройти в московском спорткомплексе "Олимпийский".