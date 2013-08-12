«Шахтер» соблазняет Суркиса дополнительными миллионами за Хачериди
16:13, 12 августа 2013Спорт
1627
Клуб Ахметова сделал новое предложение "Динамо".
Хачериди: ставки растут
Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) увеличил предложение по игроку киевского "Динамо" Евгению Хачериди до 15 млн евро.
Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин озвучил новую сумму трансфера, которую клуб готов выплатить за игрока киевского клуба.
Палкин написал сегодня на своей странице в Facebook: "Дорогие друзья, сегодня наш клуб сделал новое предложение «Динамо» по поводу приобретения Хачериди. «Шахтер» предложил 15 млн евро".
Как сообщал УНИАН, первое предложение «горняков», поступившее 5 августа, составило 12 млн евро. Тогда президент "Динамо" Игорь Суркис отказался рассматривать возможный уход ведущего защитника клуба.
Сам Хачериди категорически отказывается от комментариев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter