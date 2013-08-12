«Шахтер» соблазняет Суркиса дополнительными миллионами за Хачериди

Клуб Ахметова сделал новое предложение "Динамо".

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) увеличил предложение по игроку киевского "​​Динамо" Евгению Хачериди до 15 млн евро. Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин озвучил новую сумму трансфера, которую клуб готов выплатить за игрока киевского клуба. Палкин написал сегодня на своей странице в Facebook: "Дорогие друзья, сегодня наш клуб сделал новое предложение «Динамо» по поводу приобретения Хачериди. «Шахтер» предложил 15 млн евро". Как сообщал УНИАН, первое предложение «горняков», поступившее 5 августа, составило 12 млн евро. Тогда президент "Динамо" Игорь Суркис отказался рассматривать возможный уход ведущего защитника клуба. Сам Хачериди категорически отказывается от комментариев.

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