«Шахтер» соблазняет Суркиса дополнительными миллионами за Хачериди

16:13, 12 августа 2013
Спорт
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Клуб Ахметова сделал новое предложение "Динамо".

Хачериди: ставки растут

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) увеличил предложение по игроку киевского "​​Динамо" Евгению Хачериди до 15 млн евро.

Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин озвучил новую сумму трансфера, которую клуб готов выплатить за игрока киевского клуба.

Палкин написал сегодня на своей странице в Facebook: "Дорогие друзья, сегодня наш клуб сделал новое предложение «Динамо» по поводу приобретения Хачериди. «Шахтер» предложил 15 млн евро".

Как сообщал УНИАН, первое предложение «горняков», поступившее 5 августа, составило 12 млн евро. Тогда президент "Динамо" Игорь Суркис отказался рассматривать возможный уход ведущего защитника клуба.

Сам Хачериди категорически отказывается от комментариев.

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