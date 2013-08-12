«Будівельник» подписал «леопарда» из Китая (фото)

Очередным новичком баскетбольного клуба "Будівельник" стал 29-летний американский защитник Блэйк Ахерн, ранее игравший в китайском "Донггуанг Леопардс".

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, в составе команды из Китая Блэйк отыграл 17 матчей, в которых приносил "леопардам" в среднем за игру 23 очка, 3.4 передачи, 3.1 подбора за 28,6 минуты на площадке.

Ахерн - выпускник университета «Миссури Стэйт». Там он отыграл 4 сезона за местных «медведей», войдя в различные символические пятерки MVC-конференции и получив несколько индивидуальных наград, среди которых: новичок сезона (2004) и лучший запасной сезона (2005). В 2006 и 2007 годах Ахерн избирался в первую символическую пятерку своей конференции.

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Статистика Блэйка в 129 матчах NCAA в средне за игру: 13 очков, 1.8 передачи, 1.8 подбора за 26,5 минуты на площадке.

Ахерн имеет опыт выступлений в Европе - в 2010-м он играл за итальянский клуб "Терамо Баскет", а в 2009-м выступал за испанский "Эстудиантес".

Он также имеет и опыт выступлений в НБА, в разное время провел в сумме 19 матчей за "Сан-Антонио", "Майами" и "Юту". Лучшим в сильнейшей лиге мира для Блэйка стал сезон 2007/2008, когда он провел 12 матчей за "Майами Хит", играя в среднем почти 15 минут за матч и принося своей команде 5.8 очка, 1.6 подбора и 1.6 передачи.

Большую часть карьеры Ахерн провел в американской Д-Лиге, в разное время играя там за "Дакоту Виззардс", "Остин Торрос", "Эйри Бэйхоукс", "Рено Бигхорнс" и "Бэйкерсфилд Джем".

Всего в регулярном чемпионате Д-Лиги Ахерн провел 186 матчей, и в них имел следующую статистику: 20.4 очка, 4.8 подбора и 2.5 передачи в среднем за игру.

В 2008 году Блэйк становился лучшим новичком Лиги развития, а в 2009 году стал самым полезным игроком Матча всех звезд.