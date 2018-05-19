Украинский футбол: кто виноват и что делать

Интервью с исполнительным директором Профессиональной футбольной лиги Украины Анатолием Поповым

Нынешний сезон футбольная Украина завершает на очень минорной ноте, ведь проиграно, кажется, все - на уровне национальной сборной, молодежной, не удержались наши клубы и в еврокубках. Всему этому можно найти какое-то объяснение?

Понятно, что такие выступления наших команд иначе, чем провальными, назвать нельзя. Что касается национальной сборной, то у нее, по моему мнению, не было реальных шансов пробиться на Евро-2008 через группу, в которой играли чемпион и вице-чемпион мира. На волне эйфории после прошлогоднего чемпионата мира казалось, что такие соперники нам по силам. Эти настроения, очевидно, не обошли и игроков сборной. Возможно, они завысили свой уровень, считая, что добытое место в первой восьмерке на чемпионате мира является реальным отображением их мастерства.

Но то был результат счастливого стечения обстоятельств. Это и тренерский талант О.Блохина, и его умение организовать и нацелить команду, и максимальная самоотдача футболистов. И, наконец, нужно откровенно говорить о везении на мировом чемпионате.

Куда же все это подевалось в настоящее время?

И талант, и самоотдача, и везенье имеют свои пределы, иначе у нас были бы вечные победители и вечные неудачники. Факт, что украинского футбола нет в восьмерке лучших. Некоторым это становится понятно только сейчас. По многим параметрам наш футбол отстает от передовых тенденций развития - это не наша вина, а наша беда.

Отставка Олега Блохина с должности главного тренера национальной сборной Украины выглядит вполне логичной, не так ли?

Извините, но мне в этом контексте не очень понятным является термин «отставка», ведь у Олега Блохина первого декабря истек срок соглашения с ФФУ. Следовательно логично вести речь о том, что стороны не договорились о сотрудничестве на новый срок. Что именно этому помешало - могут исчерпывающе ответить только двое - Олег Блохин и Григорий Суркис.

Блохин покинул сборную Украины - это уже произошло. Поэтому нет смысла перемывать «косточки». К сожалению, соответствующие структуры Федерации футбола не сделали детального анализа причин неудачного выступления нашей сборной в отборе на Евро-2008. Однако крайних искать не нужно. Главное - сделать правильные выводы. Если этого не сделать, то в будущем есть угроза опять наступить на те же грабли.

Кто, с вашей точки зрения, должен возглавить сборную Украины?

Ситуация действительно непростая. Прежде всего потому, что Блохин значительно поднял планку для отечественных специалистов. Это не только весомый результат, достижение национальной сборной в Германии, но и авторитет Блохина как бывшего футболиста, и как состоявшегося тренера. Отечественный специалист, если именно такой придет на смену (а не иностранец, что тоже не исключено), должен быть по меньшей мере на уровне Блохина. В первую очередь - по восприятию его футболистами. У нас достаточно квалифицированных специалистов, но им, очевидно, будет сложно завоевать авторитет у футболистов, которые уже успели вкусить плоды славы. Поэтому, считаю, именно этот фактор - психологическое восприятие отечественных тренеров футболистами -кандидатами в сборную Украину - является одной из главных составляющих в вопросе назначения украинского тренера.

Такие страны, как Болгария, Румыния, Турция, Греция, которые раньше не были среди грандов мирового футбола, за последние годы смогли достичь заметных успехов именно на уровне национальных сборных, Хорватия, которая пережила войну, вообще среди лидеров европейского футбола, а вот Украина с ее то футбольными традициями оказалась среди аутсайдеров.

Не думаю, что корректно сравнивать состояние дел в футболе в Украине и в той же Хорватии. У каждой страны своя специфика развития спорта, и, как по мне, в этой сфере в Украине еще не научились быть самостоятельными, самодостаточными.

Нельзя отождествлять Украину и Советский Союз. Украина не была независимым государством, соответственно все управленческие функции, в частности в футболе, находились в Москве. У нас были таланты, прежде всего уникальный тренер - Валерий Лобановский, была кузница кадров, например в западных регионах, которые давали готовых футболистов для команд мастеров всего Союза. Но целостной, комплексной системы подготовки сборных команд у нас не было. Этот опыт начали приобретать после развала Союза, но при этом потеряли по объективным социально-экономическим причинам «ресурсную» базу, в том же Закарпатье, пришел в упадок массовый, детский футбол, понес громадные потери и тренерский корпус.

К сожалению, в первые годы независимости государство отвернулось от проблем развития футбола.

Вы считаете, что поддержка на государственном уровне имеет решающее значение, чтобы были высококлассные спортивные команды?

Без сомнения, связь здесь есть. Если бюджет не будет содержать детские спортивные школы, если зарплата тренера в такой школе будет на нищем уровне и он вынужден будет заниматься зарабатыванием денег, то у нас никогда не будет своих классных футболистов и команд соответственно. Ведь чтобы там не говорили, а именно в детском возрасте формируются основы технического мастерства футболиста. В юношеском возрасте закладывается функциональная основа, и в профессиональную команду он должен прийти уже готовым игроком, в дальнейшем совершенствовать и поддерживать здесь свой уровень, работать над тактикой.

К величайшему сожалению, в настоящее время в наши команды приходят недостаточно подготовленные футболисты, простите, «полуфабрикаты», с которыми приходится работать и работать, причем то, что не было заложено в детском возрасте, наверстать невозможно.

В свое время Борис Аркадьев так определял суть футбола: это не физическая подготовка, ведь она схожа во многих видах спорта, и не тактика, ведь она присуща всем игровым видам, в то же время футбол - это техника. Какая техника, такой и футбол, техника определяет тактику. Можно разработать гениальную тактику, которая закончится с первым же прикосновением к мячу. Классный игрок не думает, как ему лучше остановить мяч, как ударить по воротам - у него это должно быть заложено с детства.

Ну, с нашими доморощенными звездами все понятно. Но почему даже гранды - «Динамо» и «Шахтер», которые переполнены легионерами, то есть футболистами, подготовленными за рубежом, проигрывают на еврокубках все более-менее решающие матчи? Им тоже техники не хватает или чего-то другого?

Количество легионеров и уровень их мастерства сегодня в украинском футболе, к сожалению, не имеют прямой связи между собой. Это во-первых. Во-вторых, не так легко легионерам адаптироваться ( в широком смысле этого слова) к новым реалиям.

Возможно ли вернуть детей и тренеров в футбольные школы, когда в наше время футбол, как профессия, как увлечение, перестал быть делом миллионов, его вытесняют другие виды деятельности?

Существует такое высказывание - есть только два вида спорта: футбол и все остальные. Футбол всегда считался комплексным, универсальным спортом, который много дает для развития двигательной активности ребенка, его координации. Исторически так сложилось, что великие футболисты происходили преимущественно из социальных низов, через отбор улицы, двора.

В настоящее время картина изменилась, многие семьи улучшили свой достаток, имеют возможность отдать детей в специальную школу, на тот же теннис, плавание, купить компьютер. На «просто футбол» у них времени нет. В то же время, к сожалению, в нашей жизни появилось такое явление как беспризорность. Так почему бы именно этим детям не создать условия для занятий спортом, футболом, активизировать те же уроки футбола, проведение турнира «Кожаный мяч»? Но это проблема государственного масштаба, сами футбольные клубы, какими бы зажиточными они ни были, в одиночку ее не потянут.

Можно ли ожидать от руководящих органов нашего футбола - ПФЛ и Федерации футбола Украины каких-то активных организационных мероприятий чтобы изменить ситуацию к лучшему? Объявленное создание Премьер-лиги лежит в русле таких изменений?

Не думаю, что здесь целесообразны какие-то революционные шаги. Можно изменить руководство, можно набрать других тренеров, но коренные проблемы остаются, и, к сожалению, о них вспоминают лишь после досадных поражений .

Решение о создании Премьер-лиги вызревало давно. Ряд факторов подтолкнули и владельцев клубов, и футбольных функционеров к признанию того, что Премьер-лига в Украине должна быть уже в ближайшее время.

В настоящее время у владельцев клубов есть настрой на большую работу, и нужно лишь пожелать, чтобы такого запала им хватило надолго, не только на сам этап формального основания новой организации.

В частности, надлежит четко размежевать функции Премьер-лиги и ФФУ, которые могут входить в противоречие, в частности, относительно вопроса легионеров, календаря соревнований, арбитража.

Полномочия Премьер-лиги должны быть существенно расширены. Федерация должна заниматься проблемами футбола в целом и оставлять за собой контрольные функции. Для того, чтобы система была эффективной, она должна быть достаточно самостоятельной. Лишних нянь или ръяных родителей здесь не нужно, тем более, что владельцы футбольных клубов - люди квалифицированные, опытные и успешные.

Когда можно ожидать конкретных решений в этом направлении?

На 11 декабря запланировано заседание Центрального Совета ПФЛ, где согласно Устава будет принято решение о созыве (до конца нынешнего года) внеочередной конференции лиги с основным вопросом: о реорганизации ПФЛ в связи с созданием Премьер-лиги.

А сама Премьер-лига начнет свое существование с нового сезона 2008-2009 лет в составе 16 лучших клубов Украины.

Каким планируется лимит легионеров? Кто будет контролировать трансферную политику - Премьер-лига или Федерация?

Вопрос лимита - это предмет переговоров Федерации и Премьер-лиги. Лично я считаю, что необходимо идти путем сокращения их количества, но постепенно. Не существует закономерности: чем меньше у нас легионеров, тем больше наши успехи, это не сработало. Вспомните, при отсутствии лимита на легионеров сборная Украины прошла на ЧМ-2006, а при появлении такого лимита сборная не прошла цикл евроотбора.

Значит, нужно думать о других факторах, прежде всего, детско-юношеский футбол, качество учебно-тренировочного процесса. Мы об этом уже говорили, прибавлю, что нужно прибегнуть и к законодательным шагам, в частности, принять законы о спорте, о спонсорстве. Словом, задание стоит комплексное, здесь нужны государственные решения. Футбол не может развиваться сам по себе, в отрыве от реалий жизни в стране.

Трансферная политика - это исключительная прерогатива клубов. Но она должна реализовываться в пределах Регламента ФИФА в части статуса и трансферов футболистов. Контроль остается за Федерацией.

Как вы оцениваете состояние подготовки в Украине к проведению Евро-2012?

Знаете, нас нередко захватывает эйфория. Так было после удачного выступления в Германии, то же произошло после решения УЕФА в Кардиффе. Праздновали полгода, потом признали необходимым продлить полномочия президента и исполкома Федерации на год, для этого изменив Устав ФФУ.

Проблемы стоят серьезные. Взгляните, что творится вокруг вопроса о НСК «Олимпийский» в Киеве и ТРЦ «Троицкий». Это первый камень преткновения, который становится уже неподъемным. А наши автодороги, гостиницы, инфраструктура, аэропорты, где здание принадлежит одним организациям, а взлетно-посадочная полоса - другим, как оказывается. К сожалению, перечень проблем - значительно шире, и я думаю, что в настоящее время Федерация должна сосредоточиться именно на подготовке к проведению Евро, а не распыляться, слишком активно занимаясь тотальной «опекой» профессионального футбола.

Олег Олийнык