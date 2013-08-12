Суркиса просят помочь футбольному клубу Курченко

Почетные граждане Харьковской области просят вице-президента УЕФА, почетного президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса помочь футбольному клубу «Металлист» в ходе рассмотрения его дела в Дисциплинарном комитете УЕФА.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение Совета почетных граждан Харьковской области к Суркису размещено на официальном сайте Харьковского областного совета.

Почетные граждане области, обращаясь к Суркису, отметили его личные заслуги в подготовке и проведении Евро-2012 в Украине.

Они также обратили внимание на то, что «Металлист» стал предметом гордости всех жителей Слобожанщины и сейчас презентует имидж Украины на международной арене.

«Как и тысячи болельщиков «Металлиста», мы, Совет почетных граждан области, с тревогой восприняли известие о возможном отстранении клуба от участия в еврокубках. Не призывая игнорировать правила, будучи убеждены, что виновные должны понести наказание, соразмерное нарушению, считаем своим долгом поддержать харьковских футболистов, поскольку речь идет даже не о нашем городе, а о международном имидже Украины, представлять которую выпала честь «Металлисту», - говорится в обращении.

«Уважаемый Григорий Михайлович, призываем Вас как одного из вице-президентов УЕФА, почетного президента Федерации футбола Украины, почетного гражданина Харьковской области помочь сохранить большой футбол в Харькове. Мы согласимся с любым решением, принятым в Ньоне, но, с учетом давности дела, смены руководства и менеджмента клуба, принимая во внимание, что команда сделала правильные выводы из допущенных ошибок и может участвовать в европейских турнирах с соблюдением Fair Play, свидетельством чему стали выступления футболистов последние пять сезонов, считаем, что при определении санкций «Металлисту» может быть предоставлен шанс», - отметили почетные граждане Харьковской области.

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Как сообщал УНИАН, 2 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал матч «Металлист» – «Карпаты», состоявшийся 19 апреля 2008 года и завершившийся победой харьковского клуба со счетом 4:0, договорным.

Суд постановил применить ряд финансовых и дисциплинарных санкций в отношении игроков и руководства этих клубов.

13 августа Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит дело «Металлиста» и примет решение относительно возможности участия клуба в еврокубках нынешнего сезона.

Справка УНИАН. После матча 26-го тура 17-го Чемпионата Украины 19 апреля 2008 года между «Металлистом» и «Карпатами» разгорелся скандал – харьковский и львовский клубы обвинили в нарушении принципов честной игры, в том, что матч имел договорный характер.

19 октября 2010 года решением апелляционного комитета Федерации футбола Украины о якобы договорном статусе матча был пожизненно отстранен от любой деятельности в футболе экс-игрок «Карпат» Сергей Лащенков и на пять лет дисквалифицирован спортивный директор «Металлиста» Евгений Красников.

Генеральному директору львовского клуба Дедышину дали три года дисквалификации, а все футболисты «Карпат», участвовавшие в этой игре, были дисквалифицированы на три года условно.

После этого клубы подали апелляцию на решение функционеров ФФУ в Спортивный арбитражный суд Лозанны.

Как известно, владельцем и президентом ФК является Сергей Курченко.