Украинская легкоатлетка выступила на чемпионате мира с сотрясением мозга

После выступления спортсменка поспешила в медпункт, откуда ее увезли в больницу. После осмотра врачи констатировали: рвано-ушибленная рана, перелом костей носа без смещения, сотрясение головного мозга. В больнице спортсменке провели первичную хирургическую обработку раны, было наложено два шва, сообщает сайт Федерации легкой атлетики Украины.

«Все произошло во время разминки у стойки с дисками. Я уже бросила и собиралась уходить, когда полька Занета Гланц взяла снаряд и начала крутить его обратно. Как результат, сверху со всей силы ребром диска ударила меня в переносицу», - рассказала спортсменка по дороге в больницу. Она уточнила, что все произошло возле стойки с дисками, а не в зоне для отдыха.

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По словам Семеновой, «разминаться там можно, но, конечно, всегда нужно смотреть, есть ли кто-то сзади. Занета сразу извинились, но мне на тот момент все было безразлично. Я сразу почувствовала, что это перелом».

Она также рассказала, что тренеры посоветовали сразу сниматься с соревнований. «Сначала попросила выполнить одну попытку, потом еще одну, и так отработала всю квалификацию. Судья и все вокруг были в шоке. Но когда я сидела в тени со льдом на голове, то все было нормально. Но стоило выйти в сектор, как перед глазами все начинало крутиться», - отметила спортсменка и добавила, что ехала на чемпионат «с мыслями о финале, об этом свидетельствовали и результаты на заключительных тренировках. Очень жаль, что так все сложилось».