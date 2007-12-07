Блохина изгнали: из рая или из ада? (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, вчера состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации футбола Украины, на котором О.БЛОХИН отчитывался о выступлении команды в отборочном турнире Чемпионата Европы-2008. Итогом совещания стала добровольная отставка с должности самого наставника и всех членов тренерского штаба.

О своем решении Олег БЛОХИН сообщил президенту ФФУ еще неделю назад. По словам Григория СУРКИСА, после первого раунда переговоров относительно возможного продолжения контракта тренер взял паузу, и только впоследствии, в телефонном разговоре, сказал президенту ФФУ, что твердо решил сосредоточиться на работе в клубе.

Фамилии вероятных кандидатов на должность наставника национальной сборной обнародованы не были. Г.СУРКИС сообщил, что 14 января в Загребе состоится встреча представителей сборных-участниц шестой отборной группы ЧМ-2010 - Хорватии, Англии, Украины, Беларуси, Казахстана и Андорры. Вероятно, именно к этой дате у украинской сборной будет новый главный тренер.

Олег БЛОХИН поручил своему агенту вести переговоры с потенциальными работодателями. В интернете уже какое-то время множатся слухи, что О.БЛОХИН может возглавить московский футбольный клуб, в то же время сам тренер сказал, что до сих пор ни с кем переговоров не вел. «Спешить не собираюсь. Выбор будет зависеть от соответствия условий работы задачам, которые будут передо мной поставлены», - заявляет БЛОХИН.

Фото Александра Лепетухи/УНИАН