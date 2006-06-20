Шевченко рассказал, почему он постригся перед матчем с Саудовской Аравией

Капитан национальной сборной Украины по футболу Андрей ШЕВЧЕНКО рассказал о своих впечатлениях от игр Чемпионата мира-2006, о перспективах команды и объяснил, почему он постригся перед матчем с Саудовской Аравией.

Так, в интервью газете «Советский спорт», отвечая на вопрос, почему он после первого матча с Испанией, проигранного Украиной, коротко подстригся, А.ШЕВЧЕНКО сказал: «Просто решил все старое оставить позади. Вступаем в новую жизнь!».

Главной причиной разгрома Саудовской Аравии капитан украинской сборной считает «быстрый гол». «Вы же сами видите, насколько тяжелые на этом чемпионате матчи. Быстрый гол дает не только уверенность в своих силах, но и свободные зоны на половине поля соперника. В первой игре этим воспользовалась Испания, во втором – уже мы», - пояснил А.ШЕВЧЕНКО.

Футболист подтвердил предположение журналиста газеты, что он сам находится «на пути» к своей лучшей форме. «Вот именно – на пути. Я не играю на сто процентов возможностей и сам это чувствую. Но все же до своего оптимального состояния я еще далек», - признался А.ШЕВЧЕНКО.

Относительно того, чего ожидать от украинской команды после двух матчей, один из которых она крупно проиграла, а другой – крупно выиграла, А.ШЕВЧЕНКО сказал: «Думаю, хорошего футбола. Для нас сегодняшний матч (с Саудовской Аравией) был чем-то большим, чем просто игра. Уверен, нечто подобное случится и в третьем туре».

Он добавил: «Для хорошей средней команды, коей мы сегодня и являемся, главное – удачно начать игру. Если будем это делать так, как сегодня, агрессивно и результативно, у нас хорошие шансы на то, чтобы выйти из группы. Не надо очень сильно витать в облаках – у нас есть хорошие качества, за счет которых мы побеждаем. Поэтому как бы мы ни сыграли – 4:0 или 0:4, – нам надо придерживаться привычной тактики».