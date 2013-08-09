Оргкомитет отмененного соревнования по триатлону подчеркивает, что его не так поняли
Организационный комитет соревнований по триатлону Kiev Triathlon Cup заявляет, что его информация об отмене соревнований была некорректно истолкована средствами массовой информации.
Оргкомитет Kiev Triathlon Cup «официально заявляет, что Управление государственной охраны Украины не запрещало проведение соревнований, как пишут СМИ, а рекомендовало провести соревнования в другой части города Киева».
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Отмечая, что вчера, 8 августа, «в Интернет-изданиях появилась информация о запрете проведения международных соревнований по триатлону Kiev Triathlon Cup Управлением государственной охраны Украины», в своем сегодняшнем заявлении организация подчеркивает: «Отмена соревнований – это решение организационного комитета Kiev Triathlon Cup, так как перенесение соревнований в другое место считаем невозможным. Организационный комитет Kiev Triathlon Cup сообщил всем участникам об отмене соревнований и не имеет никакого отношения к распространению не корректно истолкованной информации СМИ», - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте.
Как сообщал УНИАН, ранее на сайте организаторов Kiev Triathlon Cup сообщалось, что в Киеве отменены международные соревнования по триатлону, которые в День Независимости Украины в столице планировали провести впервые, поскольку «трасса, на которой планировался старт, используется как маршрут передвижения Президента».
В сообщении отмечалось, что оргкомитет Kiev Triathlon Cup получил письмо от Управления государственной охраны, в котором указывалось на невозможность проведения соревнований на запланированном маршруте, "поскольку трасса, на которой планировался старт, используется как маршрут передвижения Президента в день Независимости Украины".
Организаторы заявили, что не могут изменить маршрут соревнований, потому что в Киеве нет больше дорог необходимого для соревнований качества, поэтому Kiev Triathlon Cup решили отменить, а всем, кто оплатил стартовый взнос, вернуть деньги.
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В свою очередь в Управлении государственной охраны Украины заявили, что не запрещали проведения в Киеве международных соревнований по триатлону в День Независимости.
В пресс-службе УГО сообщили, что 17 июля с.г. вице-президент Федерации триатлона Украины Андрей Онистрат обратился к УГО с письмом, в котором просил содействия и понимания в длительном перекрытии дорожного движения в центральной и исторической частях города Киева для подготовки и проведения спортивных соревнований 23 - 24 августа с 7.00 до 22.00.
«Управлением государственной охраны Украины организаторам соревнований было предложено провести спортивное мероприятие в другое время или в другом месте города Киева. Поскольку полное перекрытие дорожного движения в местах планируемой спортивной трассы – Контрактовая площадь, Почтовая площадь, район Гаванского моста, улицы Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Петра Сагайдачного, Матэ Залки и проспект Героев Сталинграда - заблокировало бы передвижение по городу киевлян и гостей столицы, в том числе и лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Это также существенно осложнило бы проведение мероприятий по празднованию Дня Независимости Украины в столице», - сообщили в УГО Украины.