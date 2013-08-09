Оргкомитет отмененного соревнования по триатлону подчеркивает, что его не так поняли

Оргкомитет Kiev Triathlon Cup «официально заявляет, что Управление государственной охраны Украины не запрещало проведение соревнований, как пишут СМИ, а рекомендовало провести соревнования в другой части города Киева».

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Отмечая, что вчера, 8 августа, «в Интернет-изданиях появилась информация о запрете проведения международных соревнований по триатлону Kiev Triathlon Cup Управлением государственной охраны Украины», в своем сегодняшнем заявлении организация подчеркивает: «Отмена соревнований – это решение организационного комитета Kiev Triathlon Cup, так как перенесение соревнований в другое место считаем невозможным. Организационный комитет Kiev Triathlon Cup сообщил всем участникам об отмене соревнований и не имеет никакого отношения к распространению не корректно истолкованной информации СМИ», - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, ранее на сайте организаторов Kiev Triathlon Cup сообщалось, что в Киеве отменены международные соревнования по триатлону, которые в День Независимости Украины в столице планировали провести впервые, поскольку «трасса, на которой планировался старт, используется как маршрут передвижения Президента».

В сообщении отмечалось, что оргкомитет Kiev Triathlon Cup получил письмо от Управления государственной охраны, в котором указывалось на невозможность проведения соревнований на запланированном маршруте, "поскольку трасса, на которой планировался старт, используется как маршрут передвижения Президента в день Независимости Украины".

Организаторы заявили, что не могут изменить маршрут соревнований, потому что в Киеве нет больше дорог необходимого для соревнований качества, поэтому Kiev Triathlon Cup решили отменить, а всем, кто оплатил стартовый взнос, вернуть деньги.

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В свою очередь в Управлении государственной охраны Украины заявили, что не запрещали проведения в Киеве международных соревнований по триатлону в День Независимости.

В пресс-службе УГО сообщили, что 17 июля с.г. вице-президент Федерации триатлона Украины Андрей Онистрат обратился к УГО с письмом, в котором просил содействия и понимания в длительном перекрытии дорожного движения в центральной и исторической частях города Киева для подготовки и проведения спортивных соревнований 23 - 24 августа с 7.00 до 22.00.

«Управлением государственной охраны Украины организаторам соревнований было предложено провести спортивное мероприятие в другое время или в другом месте города Киева. Поскольку полное перекрытие дорожного движения в местах планируемой спортивной трассы – Контрактовая площадь, Почтовая площадь, район Гаванского моста, улицы Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Петра Сагайдачного, Матэ Залки и проспект Героев Сталинграда - заблокировало бы передвижение по городу киевлян и гостей столицы, в том числе и лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Это также существенно осложнило бы проведение мероприятий по празднованию Дня Независимости Украины в столице», - сообщили в УГО Украины.