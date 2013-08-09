Сборная Украины по пляжному футболу выбыла из борьбы за титул чемпиона Европы
21:09, 09 августа 2013Спорт
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В Испании завершился матч второго тура группового этапа финального турнира Евролиги по пляжному футболу, в котором сборная Украины проиграла команде Швейцарии – 5:6.
Второе поражение подряд вычеркнуло сборную Украину из числа претендентов на победу / Фото : beachsoccer.com.ua
Как сообщает корреспондент УНИАН, победа в этом матче оставляла обеим командам, проигравшим свои стартовые матчи, хоть какую-то надежду на продолжение борьбы за попадание в финал Евролиги.
Уже в первом периоде швейцарцы создали себе преимущество в три мяча – 4:1. В дальнейшем соперники увеличили свой перевес до четырех голов (6:2), и лишь в третьем периоде украинцы сумели сократить разницу в счете до минимума. Но, не более – 6:5.
Лучшим бомбардиром сборной в этом матче стал Игорь Борсук, забивший 3 гола.
Таким образом, второе поражение подряд вычеркнуло сборную Украину из числа претендентов на победу в Евролиге.
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