Сборная Украины по пляжному футболу выбыла из борьбы за титул чемпиона Европы

21:09, 09 августа 2013
Спорт
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В Испании завершился матч второго тура группового этапа финального турнира Евролиги по пляжному футболу, в котором сборная Украины проиграла команде Швейцарии – 5:6.

пляжний футбол / Фото : beachsoccer.com.ua

Как сообщает корреспондент УНИАН, победа в этом матче оставляла обеим командам, проигравшим свои стартовые матчи, хоть какую-то надежду на продолжение борьбы за попадание в финал Евролиги.

Уже в первом периоде швейцарцы создали себе преимущество в три мяча – 4:1. В дальнейшем соперники увеличили свой перевес до четырех голов (6:2), и лишь в третьем периоде украинцы сумели сократить разницу в счете до минимума. Но, не более – 6:5.

Лучшим бомбардиром сборной в этом матче стал Игорь Борсук, забивший 3 гола.

Таким образом, второе поражение подряд вычеркнуло сборную Украину из числа претендентов на победу в Евролиге.

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