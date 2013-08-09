Сборная Украины по пляжному футболу выбыла из борьбы за титул чемпиона Европы

Как сообщает корреспондент УНИАН, победа в этом матче оставляла обеим командам, проигравшим свои стартовые матчи, хоть какую-то надежду на продолжение борьбы за попадание в финал Евролиги.

Уже в первом периоде швейцарцы создали себе преимущество в три мяча – 4:1. В дальнейшем соперники увеличили свой перевес до четырех голов (6:2), и лишь в третьем периоде украинцы сумели сократить разницу в счете до минимума. Но, не более – 6:5.

Лучшим бомбардиром сборной в этом матче стал Игорь Борсук, забивший 3 гола.

Таким образом, второе поражение подряд вычеркнуло сборную Украину из числа претендентов на победу в Евролиге.