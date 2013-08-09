УЕФА поставил под сомнение проведение матча «Металлист» - «Шальке»

Как сообщается на сайте УЕФА, дисциплинарное разбирательство УЕФА после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал виновными в проведении «договорняка» вице-чемпионов Украины-2012/13, назначено на 13 августа.

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В случае, если УЕФА решит отстранить «Металлист» от еврокубков, клуб из Салоник, проигравший харьковчанам в 3-м отборочном туре Лиги чемпионов, вновь получит право бороться за место в групповой стадии турнира и встретится с «Шальке». А тель-авивский «Маккаби», который должен противостоять ПАОК в плей-офф Лиги Европы, в таком случае может сразу без игры оказаться в групповой стадии турнира.

Как сообщал УНИАН, Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал договорной игру «Металлист» - «Карпаты», которая состоялась пять лет назад.