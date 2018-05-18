Украина в еврокубках: немецкая машина для «Металлиста»

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф отборочных соревнований к Лиге чемпионов и Лиге Европы. Пробиться в основную часть еврокубков попытаются четыре украинские команды. УНИАН проанализировал шансы команд на участие в основном турнире, который стартует осенью.

Безусловно, главная интрига на этом этапе — судьба харьковского «Металлиста», который уже удачно дебютировал в самом престижном клубном турнире Старого света. Но если обыграть по сумме двух игр греческий ПАОК было вполне реально, то теперь оппонент будет более серьезным — немецкий «Шальке».

Клуб из Гельзенкирхена в прошлом чемпионате немецкой Бундеслиги занял 4-е место, получив право представлять свою страну в Лиге чемпионов. Причем, это право было завоевано только в последнем туре. Борьбу с «Шальке» вел «Айнтрахт» из Франкфурта и «Фрайбург». Вместе с тем, «Шальке» уже имеет опыт выступлений в главном европейском турнире. Причем, опыт победный. Команда участвовала в Лиге чемпионов прошлого сезона, где вышла из группы в плей-офф с первого места. Правда, соперники по группе немцам попались достаточно посредственные — испытывающий на протяжении последних лет затяжной кризис лондонский «Арсенал», греческий «Олимпиакос» и французский «Монпелье». А вот в 1/8 финала греки попали на амбициозный турецкий «Галатасарай» и проиграли — 1:1 в гостях и 2:3 дома. Правда, между групповым турниром и плей-офф в клубе случилось экстраординарное событие. После ряда неудач в чемпионате немецкой Бундеслиги был уволен голландский тренер команды Хуб Стевенс. Многие футбольные аналитики, не говоря уже о болельщиках «Шальке», назвали этот шаг, как минимум, поспешным. Ведь игровые спады бывают у многих команд, а всей своей предыдущей работой тренер доказал, что вполне подходил по уровню на свой пост. Кстати, Стевенс тот самый специалист, который сейчас тренирует греческий ПАОК. И чьих подопечных обыграли футболисты харьковского «Металлиста» в третьем отборочном раунде ЛЧ.

Место Стевенса занял Йенс Келлер. Специалист абсолютно незнакомый широкой публике, можно сказать «из ниоткуда». Это вызвало еще большее удивление специалистов и фанов гельзенкирхенцев. Ведь «Шальке», как ни крути, немецкий Тор-клуб с большими амбициями. Поэтому никто не думал, что Келлер задержится в клубе надолго. Но он выполнил свою главную задачу — завоевал для команды место в Лиге чемпионов - и сохранил свой пост летом. И это несмотря на то, что все это время немецкая пресса постоянно обсуждала вероятные кандидатуры на пост главного тренера. Чаще всего они упоминали известного в прошлом игрока «Баварии» Штефана Эффенберга.

Главной звездой команды является голландец Клас-Ян Хюнтелар — лучший бомбардир команды. Правда, прошлый сезон он провел очень неровно и даже тренер и партнеры по команде порой не знают чего от него ожидать на поле сегодня. Но, если Хюнтелар самый известный игрок, звезда, то реальным лидером на поле по ходу прошлого сезона стал молодое дарование Юлиан Дракслер. О 20-летнем игроке уже давно говорят как об одном из главных талантов немецкого футбола. В прошлом же сезоне он раскрылся по-настоящему. Вся атакующая игра «Шальке» уже сейчас ведется через него и специалисты пророчат Юлиану великолепное будущее. Разумеется, на трансферном рынке за ним уже выстроилась огромная очередь из клубов-грандов. И в нынешнее летнее межсезонье «Шальке» удержал игрока с большим трудом. Хотя, если бы клуб из Гельзенкирхена решился его продать, то сделка была бы одной из самых громких в истории мирового футбола — на уровне 40-50 млн. евро. Также он стабильно вызывается в сборную Германии.

Говоря о "Шальке" нельзя не упомянуть и о Романе Нойштедтере. Выходец из Одессы якобы приглашался в сборную Украины. Во всяком случае, об этом ходили упорные слухи. Но игрок не захотел отказываться от немецкого гражданства. Нойштедтер является игроком основного состава клуба, действуя на позиции полузащитника. Несколько раз привлекался в сборную Германии. Его, кстати, тоже связывает одна история с «Металлистом». Несколько лет назад, еще при прошлом владельце клуба Александре Ярославском ходили слухи о возможном переходе игрока в стан «желто-синих», но так и остались слухами.

Несмотря на весьма непростой жребий драматизировать ситуацию не приходится.

Заслуженный тренер Украины Сергей Морозов считает: «Шансы соперников расцениваю как 51 на 49 в пользу «Металлиста». Объясню это несколькими факторами. Во-первых купленные в межсезонье атакующий полузащитник Диего Соуза и центральный защитник Моледо уже сыгрались с партнерами, вошли в коллектив. Если только приехав в Харьков они были в разобранном состоянии, то сейчас вышли на хороший уровень. Что касается соперника, то это сейчас команда достаточно среднего уровня, которая, к тому же, пока не имеет игровой практики на уровне официальных игр. Ведь чемпионат Германии стартует только в эти выходные. Скажем так, «Шальке» именитый клуб, но середняк. Вот если бы «Металлисту» попались «Милан» или лондонский «Арсенал» то было бы гораздо тяжелее. А так, я считаю, что бороться можно».

Говоря о преимуществе своего поля (ответный матч «Металлист» проводит дома), Морозов отметил: «Для латиноамериканских игроков, я думаю, нет принципиальной разницы где играть, а вот для наших она существенна. И здесь также есть перевес. Но ведь «Металлист» гораздо лучше играет на чужом поле. В еврокубках команда именно в гостях одержала ряд важных побед. Даже вот сейчас, с ПАОКом, в Салониках. И в Германии команда может тоже попытаться сделать неплохой задел перед ответной игрой».

Напомним, хотя в данном случае это и не совсем кстати, что прошлом году на аналогичной стадии турнира «Динамо» обыграло по сумме двух матчей «Боруссию» из Менхенгладбаха. Тогда киевляне выиграли в гостях 3:1, но проиграли дома — 1:2. Возможно, украинский клуб вновь станет камнем преткновения для четвертого участника турнира от Германии

Что касается противостояний «Шальке» с украинскими клубами, то в Лиге Европы сезона 2004/05 команда играла с донецким «Шахтером» в 1/16 финала Кубка УЕФА, предшественника нынешней Лиги Европы. Тогда в Донецке матч закончился вничью 1:1, а в Гельзенкирхене «Шахтер» был сильнее — 1:0.

В общем, пока если и не все, то очень многое, на стороне «Металлиста». А игра покажет...

Куда более удобные соперники достались нашим полпредам в Лиге Европы. Киевское «Динамо» сыграет с казахстанским «Актобе», днепропетровский «Днепр» - с эстонским «Нымме Калю», а одесский «Черноморец» - с албанским «Шкендербеу».

Прежде всего, столь удачный жребий объясняется тем, что все три команды были сеянными и им априори достались команды идущие ниже в рейтинге УЕФА. Ведь в турнире, пусть он и считается лишь «младшим братом» Лиги чемпионов, играют такие крепкие клубы как голландский «Фейнорд», португальская «Брага» и тот же греческий ПАОК. Да и любой из середняков «большой пятерки» национальных чемпионатов (Англия — Испания — Германия — Италия — Франция) вполне бы мог потрепать нервы нашей тройке. Будем откровенны: ни «Динамо», ни «Днепр», ни «Черноморец» сейчас не являются фаворитами в противостоянии с любым более-менее крепким европейским клубом. И говорить о том, что в Лиге Европы они будут на ведущих ролях не приходится. Впрочем, в групповой турнир все трое проходить обязаны.

Соперники не то что бы не очень высокого класса, о них вообще крайне скудная информация. Между тем, два клуба попали в Лигу Европы из третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Так, «Нымме Калю» впервые в истории стал чемпионом Эстонии, а во втором раунде отборочного турнира Лиги чемпионов сенсационно обыграл по сумме двух матчей финский ХИК из Хельсинки. Этот результат на данный момент вообще является главной неожиданностью всего еврокубкового сезона 2013/14. Правда, уже в третьем раунде отбора эстонцев с небес на землю опустила чешская «Виктория» из Пльзени. Оба матча прошли с явным преимуществом чехов, а ответный и вовсе вылился в разгром — 6:1.

Впрочем, в «Днепре» традиционно заверяют что ни о какой недооценки соперника речи быть не может. Артем Федецкий уверен: «Мы не должны думать о том, со слабым мы играем соперником или сильным. Наша главная задача — играть и побеждать. Ведь мы хотим попасть в Лигу Европы. А то, что о сопернике практически нет никакой информации — это скорее плохо, чем хорошо. Но я думаю, что тренеры подготовят нас тактически. Расскажут о сильных и слабых сторонах эстонцев. Конечно, у нас очень хорошие шансы пройти соперника».

Отметим также, что с жеребьевкой «Днепру» повезло не только в плане соперника, но и очередности матчей. Решающую ответную игру днепропетровцы проведут на своем поле.

Также из Лиги чемпионов опустился во второй по значимости турнир албанский «Шкендербеу». На предыдущей стадии соревнований в сильнейшем клубном турнире Европы «Шкендербеу» противостоял казахстанский «Шахтер» (Караганда). И эти игры получились по-настоящему драматичными. Первый матч «Шахтер» выиграл со счетом 3:0, а в ответном уже к 29-й минуте с таким же счетом выигрывал «Шкендербеу». Тем не менее, казахстанцы сократили преимущество соперника до минимума (3:2) и по сумме двух матчей прошли в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. А «Шкендербеу» теперь ждет поездка в Одессу. Отметим также, что выигравший три раза подряд чемпионат Албании клуб в минувшем сезоне опередил на 4 очка... «Кукес», занявший второе место. И если «Кукес» уже сотворил одну сенсацию в противостояниях Украина — Албания, лишив места в еврокубках донецкий «Металлург», то одесситы, думается, уже не упустят шанса впервые в истории попасть в основной этап еврокубков. Ранее они играли только в квалификационных соревнованиях. Одним из немногих осложнений, которые могут возникнуть у одесситов, является очередность матчей. Решающая игра состоится в Албании.

Бывший тренер «Черноморца» и ряда других клубов украинской Премьер-лиги Семен Альтман считает: «Жеребьевка, и у «Черноморца», и у остальных команд вполне удачная. Соперники — проходимые. Я считаю, что все должны идти дальше. Теперь слово за игроками и, в особенности, тренерами клубов. Они должны правильно настроить футболистов тактически и психологически. Тогда все будет нормально».

Наконец, киевское «Динамо» 22 августа будет противостоять в Казахстане местному «Актобе». Команда из одноименного города в минувшем чемпионате Казахстана заняла третье место и в этом году свой еврокубковый путь начала с первого раунда Лиги Европы. Там их соперником стал армянский «Гандзасар», который был дважды обыгран с одинаковым счетом 2:1. А вот норвежский «Хедд», команда второго дивизиона, сенсационно выигравшая Кубок Норвегии, на международной арене также едва не совершила сенсацию. Проиграв «Актобе» 0:2 в первом матче, норвежцы едва уступили дорогу сопернику в третий раунд по сумме двух игр, победив дома 1:0. А уже там «Актобе» абсолютно на равных сыграл с исландским «Брейдабликом» (1:0, 0:1), превзойдя оппонента только в мало результативной серии пенальти — 2:1.

Разумеется, для киевского «Динамо», в каком бы состоянии команда ни была, «Актобе» не соперник. Уровень и амбиции киевлян должны быть гораздо выше. И первый визит команды в эту страну в рамках еврокубков не должен преподнести каких-либо сюрпризов. Тем более, ответный матч киевляне проведут дома.

… Хитом августовских еврокубков для украинских болельщиков станет противостояние «Металлиста» и «Шальке». Для команд же главное, и для харьковчан, и для остальных, не упустить свое. Еще одна сенсация, сродни поражению донецкого «Металлурга», больно ударит не только по амбициям, но и по рейтингу в таблице УЕФА. Что совсем некстати.

Кирилл Стадниченко