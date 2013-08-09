Динамо, Днепр и Черноморец узнали соперников в Лиге Европы

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф отборочного турнира Лиги Европы УЕФА, в котором своих соперников узнали киевское "Динамо", днепропетровский "Днепр" и одесский "Черноморец".

Как сообщает официальный сайт УЕФА, матчи этого раунда соревнований состоятся 22 и 29 августа.

По результатам жеребьевки "Динамо" сыграет с "Актобе" из Казахстана, "Днепр" - с эстонским "Номме Калю", а "Черноморец" - с албанским "Шкендербеу".

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Первые матчи "Динамо" и "Днепр" проведут в гостях, а ответные - дома. "Черноморец" первую игру сыграет в Одессе, а затем отправится в Албанию.

Как сообщал УНИАН, ранее состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, по итогам которой соперником харьковского "Металлиста" стал немецкий "Шальке-04" из Гельзенкирхена.