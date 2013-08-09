Маркевич говорит, что с Шальке ему будет интересно играть

«Организованная команда, одна из лучших в Германии. Постоянно играет в еврокубках, Лиге чемпионов. Нам интересно сыграть с такой командой. Шальке будем изучать серьезно - другая команда, другие футболисты. У нас есть еще два тура. Посмотрим. Наверное, они нас тоже изучат», - сказал Маркевич каналу Футбол, передают Комментарии.

По теме: Металлист узнал соперника в Лиге чемпионов

Главный тренер харьковчан говорит, что он старается не думать о решении УЕФА относительно участия его команды в договорном матче с львовскими Карпатами.

«Мы об этом не думаем. Сейчас у нас мысли заняты чемпионатом Украины - завтра игра с «Волынью», через неделю - с «Говерлой». Как будет, так и будет», - сказал Маркевич.

Напомним, ранее сообщалось, что «Металлист» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионов.