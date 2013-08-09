Металлист узнал соперника в Лиге чемпионов
13:09, 09 августа 2013Спорт
2406
"Металлист" сыграет в плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов с немецким "Шальке-04".
Металлист сыграет с немцами / Фото : metalist.ua
В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов, по итогам которой соперником харьковского "Металлиста" стал немецкий клуб "Шальке-04" из Гельзенкирхена.
Как сообщает офицальный сайт УЕФА, матчи раунда плей-офф состоятся 20-21 и 27-28 августа.
"Металлист" первый матч проведет на поле соперника, а ответный, соответственно - дома.
Харьковский клуб является дебютантом самого престижного клубного турнира Европы Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщал УНИАН, в предыдущем отборочном раунде "Металлист" по сумме двух матчей обыграл греческий ПАОК - 2:0 и 1:1.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter