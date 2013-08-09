Металлист узнал соперника в Лиге чемпионов

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов, по итогам которой соперником харьковского "Металлиста" стал немецкий клуб "Шальке-04" из Гельзенкирхена.

Как сообщает офицальный сайт УЕФА, матчи раунда плей-офф состоятся 20-21 и 27-28 августа.

"Металлист" первый матч проведет на поле соперника, а ответный, соответственно - дома.

Харьковский клуб является дебютантом самого престижного клубного турнира Европы Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем отборочном раунде "Металлист" по сумме двух матчей обыграл греческий ПАОК - 2:0 и 1:1.