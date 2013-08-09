Новые стадионы в Бразилии могут опустеть из-за высоких цен на футбол

"Цены заоблачные - в Бразилиа на матч "Сантос" - "Фламенго" не было билетов дешевле 180 реалов (82 доллара - ред.)", - передает возмущение министра ИТАР-ТАСС.

По словам Рибелу, высокие цены на билеты несут угрозу потери народной поддержки футбола в Бразилии. "Проблема не в максимальных ценах как таковых, а в отсутствии дешевых билетов на матчи. Бразильский футбол не может потерять народной поддержки на стадионах", - заявил он.

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Министр выступил за то, чтобы за счет дорогих мест на стадионах дотировались билеты на "народные трибуны".

Как известно, после реконструкции по последним требованиям ФИФА ряда стадионов в Бразилии, где в следующем году пройдет чемпионат мира, цены на матчи внутреннего чемпионата - Бразилейраны - выросли в разы. К примеру, попасть на матч, проводимый на легендарном стадионе Маракана, до его реконструкции можно было за 1 реал (0.45 доллара). Сейчас же вход на стадион стоит минимум 80 реалов.