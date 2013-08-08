Сборная Украины выиграла первый матч юношеского Евробаскета
23:50, 08 августа 2013Спорт
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В столичном Дворце спорта завершился первый матч сборной Украины на чемпионате Европы по баскетболу (возраст игроков – до 16 лет), в котором украинцы сумели обыграть сборную Латвии – 78:61.
Как сообщает корреспондент УНИАН, судьба матча была решена в первой половине игры.
Хозяева площадки гораздо более активно играли в первой половине, выиграв стартовую 10-минутку с преимуществом в 7 очков, а вторую - +15. Добившись перевеса в 22 балла, после перерыва подопечные Виталия Усенко спокойно довели игру до победного конца, позволив сопернику лишь чуть сократить перевес.
Лучшим бомбардиром украинской команды в этой игре стал Святослав Михайлюк, набравший 26 очков. Он же был лучшим в команде по подборам (7).
Как сообщал УНИАН, юношеский Евробаскет проходит в Киеве с 8 по 18 августа.
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