Украинец завоевал бронзу на первом этапе Кубка мира по плаванию

Как сообщили УНИАН в Федерации плавания Украины, он проплыл 1500 м вольным стилем за 14 минут 32.91 сек.

Золото получил участник Олимпийских игр и бронзовый призер нынешнего чемпионата мира в Барселоне итальянец Грегорио Палтриньери. Серебро завоевал южноафриканский пловец Майлз Браун.

«Сергей соревновался в бассейне с сильнейшими спортсменами мира и максимально выложился на этой дистанции, - сказал персональный тренер С.Фролова Игорь Бондаренко. - Он немного отстает по технике в 50-метровых бассейнах, поэтому в Барселоне завоевать медаль не удалось. А вот к победе на короткой воде Фролов был готов сегодня и физически, и психологически».

По теме: Украинская пловчиха завоевала «золото» на этапе Кубка мира

Напомним также, что ранее на этом этапе золотую медаль завоевала Дарья Зевина, победила на дистанции 200 метров на спине.

Второй этап Кубка мира начнется 10 августа в Берлине (Германия).