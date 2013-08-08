Одесский «Черноморец» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра в проходила на фоне преимущества одесситов в два гола, добытого в первом матче.

Хозяева поля с первых минут бросились в атаку и имели немало возможностей для того чтобы открыть счет. Наиболее активным в этом матче в составе хозяев был Вукан Савичевич. Но, мяч летел куда угодно, только не в ворота одесского клуба. Преимущество белградского клуба отчетливо демонстрировали статистические показатели. Хозяева нанесли 22 удара по воротам «Черноморца», против 7 ударов одесситов. Периодически одесситов выручала и удача, когда игроки команды откровенно паниковали при очередной атаке сербов.

Так продолжалось на протяжении всей игры, но в концовке матча сербам не хватило моральных и физических сил на штурм. К тому же, команде необходимо было забивать, минимум, два гола, а счет по-прежнему оставался ничейным.

В итоге, «Черноморец» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, где составит компанию днепропетровскому «Днепру» и киевскому «Динамо».

На цю тему: Донецкий Металлург выбыл из Лиги Европы

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня выбыл из борьбы в Лиге Европы донецкий «Металлург», проигравший по сумме двух игр албанскому «Кукесу».