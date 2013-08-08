Донецкий Металлург выбыл из Лиги Европы

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра в Донецке проходила на фоне поражения «Металлурга» недельной давности в Тиране со счетом 0:2.

Игра в Донецке с самого начала проходила с преимуществом хозяев поля. А на 27-й минуте «Металлург» повел в счете. Велизар Димитров отлично сыграл «в стенку» с Грегори Нельсоном, получил пас пяткой от Джордже Лазича и классно пробил в дальнюю «девятку» ворот соперника – 1:0.

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После этого "металлурги" практически постоянно атаковали. Лазич и Димитров периодически опасно били по воротам, но мяч упорно не шел в ворота. К тому же, несмотря на пропущенный мяч, поймал кураж вратарь «Кукеса» Аргент Халили.

За 15 минут до конца матча вторую желтую карточку и, как следствие, удаление заработал игрок «Кукеса» Энцо Малинди. Но даже в большинстве «Металлург» не смог забить гол, который помог бы выровнять положение по сумме двух матчей.

Таким образом, «Металлург» стал первой украинской командой, выбывшей в новом сезоне 2013/14 из борьбы в еврокубках. Представительство Украины сократилось с шести до пяти команд.

Как сообщал УНИАН, сегодня поздно вечером состоится еще один матч Лиги Европы с участием украинской команды. Одесский «Черноморец» в Белграде сыграет с сербской «Црвеной Звездой». В этой паре, первый матч в Одессе завершился победой украинского клуба со счетом 3:1.