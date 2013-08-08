Сборная Украины по пляжному футболу проиграла Польше первый матч финала Евролиги

Как передает корреспондент УНИАН, игра в испанской Торредембарра удачно началась для украинцев.

Первую же в матче атакующую комбинацию украинцев на 2-й минуте завершил точным ударом Олег Зборовский. Впрочем, в концовке первого тайма Витольд Зебер сравнял счет.

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Далее на поле шла абсолютна равная игра вплоть до середины третьего периода. Но в концовке матча соперник оказался удачливее. На 30-й минуте Богуслав Сагановский вывел поляков вперед, а спустя две минуты Даниэль Баран установил окончательный счет матча - 1:3.

Таким образом, сборная Украины уже на старте соревнований существенно уменьшила свои шансы на победу в турнире. По регламенту соревнований 8 команд, разбитые на две группы, проводят однокруговой групповой турнир. По итогам турнира, победители групп сыграют в финале.

Как сообщал УНИАН, финал Евролиги проходит в Испании с 8 по 11 августа.