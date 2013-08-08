"Металлист" попал в список участников жеребьевки Лиги чемпионов

Ранее глава пресс-службы греческого ПАОКа, соперника харьковского «Металлиста» по 3-му отборочному раунду Лиги чемпионов, Герман Чичиаков сообщил о подаче клубом всех юридических документов с целью совместно с украинской командой принять участие в жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов, которая состоится в пятницу, 9 августа.

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Представители ПАОКа настаивают на том, чтобы УЕФА при жеребьевке указала пару «Металлист»/ПАОК, обусловливая это возможным исключением харьковского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.

Напомним, слушание по делу «Металлиста», призанного виновным в участии в договорном матче украинской Премьер-лиги с "Карпатами" (Львов) состоится 13 августа.

Вопреки стараниям греков, названия греческого клуба среди участников завтрашней жеребьевки не значится.

Жеребьевка состоится 9 августа в 12.45.