Уже первый этап Кубка мира по плаванию принес Украине золото
Украинка Зевина завоевала «золото» на первом этапе Кубка мира FINA по плаванию.
Украинка Дарья Зевина завоевала золотую медаль на дистанции 200 м плавания на спине на первом этапе Кубка мира FINA (Международной федерации плавания) в Эйндховене (Нидерланды).
Как сообщили УНИАН в Федерации плавания Украины, в 25-метровом бассейне Эйндховена украинской спортсменке не было равных. В предыдущем заплыве она финишировала с результатом 2 минуты 03.32 секунды. В финале Зевина преодолела дистанцию за 2:02.04.Второе место разделили две австралийки, показавшие абсолютно одинаковое время, – участница Олимпийских игр Белинда Хокинг и двукратная чемпионка Олимпийских игр Эмили Сибом.
Главный тренер сборной Украины Андрей Сердинов подчеркнул: «Дарья Зевина – чемпионка мира на короткой воде на дистанции 200 м на спине. Поэтому не удивительно, что сегодня ей удалось обойти олимпийских чемпионок и призеров чемпионата мира, который недавно закончился в Барселоне».
На этом этапе соревнований Зевина также будет выступать на дистанции 100 м на спине.
За медали Кубка мира будут соревноваться и другие украинские пловцы: Виктория Солнцева будет выступать на 50 и 200 м брасом, Андрей Говоров – на 50 м свободным стилем.
Эти соревнования являются первым этапом Кубка мира под эгидой FINA.
Второй этап Кубка мира пройдет 10-11 августа в Берлине.