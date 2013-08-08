Уже первый этап Кубка мира по плаванию принес Украине золото

Украинка Дарья Зевина завоевала золотую медаль на дистанции 200 м плавания на спине на первом этапе Кубка мира FINA (Международной федерации плавания) в Эйндховене (Нидерланды).

Как сообщили УНИАН в Федерации плавания Украины, в 25-метровом бассейне Эйндховена украинской спортсменке не было равных. В предыдущем заплыве она финишировала с результатом 2 минуты 03.32 секунды. В финале Зевина преодолела дистанцию за 2:02.04.

Второе место разделили две австралийки, показавшие абсолютно одинаковое время, – участница Олимпийских игр Белинда Хокинг и двукратная чемпионка Олимпийских игр Эмили Сибом.

Главный тренер сборной Украины Андрей Сердинов подчеркнул: «Дарья Зевина – чемпионка мира на короткой воде на дистанции 200 м на спине. Поэтому не удивительно, что сегодня ей удалось обойти олимпийских чемпионок и призеров чемпионата мира, который недавно закончился в Барселоне».

На этом этапе соревнований Зевина также будет выступать на дистанции 100 м на спине.

За медали Кубка мира будут соревноваться и другие украинские пловцы: Виктория Солнцева будет выступать на 50 и 200 м брасом, Андрей Говоров – на 50 м свободным стилем.

Эти соревнования являются первым этапом Кубка мира под эгидой FINA.

Второй этап Кубка мира пройдет 10-11 августа в Берлине.