Сегодня «Металлург» и «Черноморец» играют в Лиге Европы (ставки букмекеров)

Сегодня в Донецке и Белграде пройдут ответные матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы УЕФА, в которых донецкий "Металлург" сыграет с албанским "Кукесом", а сербская "Црвена Звезда" примет одесский "Черноморец".

Как сообщает официальный сайт УЕФА, победители этих пар выйдут в раунд плей-офф отборочного турнира.

Донецкий "Металлург" первый матч недельной давности в Албании проиграл со счетом 0:2. Для того, чтобы пройти в следующий круг команде необходимо выигрывать либо с таким же счетом 2:0, а потом стараться превзойти соперника в дополнительное время или серии пенальти, либо выигрывать в основное время с разницей в три мяча (3:0, 4:1 и т. д.). Победа "Металлурга" с разницей в один-два мяча позволит "Кукесу" выйти в следующий раунд. При разнице в два мяча (3:1, 4:2 и т. д.) в пользу украинского клуба, основным показателем будет то, что албанская команда забила голы на поле соперника. "Металлург" же в первом матче в Тиране забить гол не сумел. Разумеется, также "Кукес" пройдет в следующий круг, если сыграет вничью или выиграет матч в Донецке.

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По данным аналитиков букмекерских контор явным фаворитом игры в Донецке является "Металлург". Так, на победу дончан ставки принимаются из рассчета 1,09 к 1, в то время как на ничью - 7 к 1, а на победу албанцев - 21 к 1. Также, букмекеры ставят на проход "Металлурга" в следующий раунд турнира. Коэффициент на выход "Металлурга" в плей-офф составляет 1,75 к 1, в то время как на "Кукес" - 2,15 к 1.

В свою очередь, "Черноморец" в Одессе выиграл у сербов со счетом 3:1. Для прохода в следующий раунд одесситам можно даже проиграть, но с разницей не больше чем в один мяч. При счете 2:0 в следующий круг выходит "Црвена Звезда", которая забила гол в Одессе. При счете 3:1 будет назначено дополнительное время, а затем, в случае ничейного исхода - серия пенальти. Если же счет будет результативнее (4:2, 5:3 и т. д.), что маловероятно, в следующий круг выйдут одесситы, забившие больше голов в Белграде. Естественно, "Черноморец" пройдет дальше и в случае ничьей или победы.

Букмекеры ставят на победу сербов, но не с таким огромным преимуществом как в паре "Металлург" - "Кукес". Здесь победа "Црвены Звезды" оценивается в 1,98 к 1, ничья - в 3,25 к 1, победа "Черноморца" в 3,35 к 1. Что касается ставок на проход в следующий раунд, то здесь явный фаворит одесский клуб. На "Черноморец" ставки принимают из расчета 1,222 к 1, на "Црвену Звезду" - 4,6 к 1.

Игра "Металлург" - "Кукес" начнется в 19.15 по киевскому времени, а матч "Црвена Звезда" - "Черноморец" - в 21.30. Обе игры покажет в прямом эфире телеканал "Футбол".