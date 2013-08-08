Сборная Украины по футболу сохранила место в Топ-30 ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных, в котором Украина сохранила 28-ю позицию.

Как сообщается в релизе ФИФА, новый рейтинг практически не претерпел изменений в сравнении с рейтингом июня-2013, так как за отчетный период времени национальные сборные проводили очень мало товарищеских или официальных матчей.

На счету украинской сборной 774 балла и команда делит 28-е место с командой Черногории. Впереди находится команда Дании (788), а строчкой ниже - команда Швеции.

Абсолютно никаких изменений не произошло в десятке сильнейших команд мира. Список по-прежнему возглавляют Испания, Германия, Колумбия, Аргентина, Голландия, Италия, Португалия, Хорватия, Бразилия и Бельгия.

Следующая версия рейтинга будет опубликована 12 сентября 2013 года и в ней стоит ожидать большие изменения. За это время команды успеют провести по 1-2 товарищеских матча, а также состоится два тура отборочного турнира к чемпионату мира-2014.