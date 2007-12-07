Моуринью согласился возглавить сборную Англии
Состоялись "секретные переговоры"
Бывший наставник футбольного клуба "Челси" португалец Жозе Моуринью согласился возглавить сборную Англии по футболу. По сведениям газеты The Sun, минувшей ночью состоялись "секретные переговоры" между Ассоциацией футбола Англии (FA) и Моуринью, в ходе которых португалец согласился возглавить сборную.
Команда Англии по футболу осталась без главного тренера 22 ноября 2007 года после поражения от сборной Хорватии. В результате проигрыша Англия впервые за много лет осталась без путевки на чемпионат Европы. В связи с этим и был уволен наставник команды Стив Макларен.
Имя Моуринью как одного из наиболее вероятных претендентов на пост тренера сборной Англии появилось в британских СМИ почти сразу же после того, как пошла на спад волна язвительных публикаций о провале родной команды. На странице, посвященной Моуринью в свободной онлайн-энциклопедии "Википедия", даже появилось сообщение о том, что португалец будет назначен наставником сборной Англии. Однако затем выяснилось, что к бывшему тренеру "Челси" FA с подобным предложением не обращалась