Бывший наставник футбольного клуба "Челси" португалец Жозе Моуринью согласился возглавить сборную Англии по футболу. По сведениям газеты The Sun, минувшей ночью состоялись "секретные переговоры" между Ассоциацией футбола Англии (FA) и Моуринью, в ходе которых португалец согласился возглавить сборную.

Команда Англии по футболу осталась без главного тренера 22 ноября 2007 года после поражения от сборной Хорватии. В результате проигрыша Англия впервые за много лет осталась без путевки на чемпионат Европы. В связи с этим и был уволен наставник команды Стив Макларен.

Имя Моуринью как одного из наиболее вероятных претендентов на пост тренера сборной Англии появилось в британских СМИ почти сразу же после того, как пошла на спад волна язвительных публикаций о провале родной команды. На странице, посвященной Моуринью в свободной онлайн-энциклопедии "Википедия", даже появилось сообщение о том, что португалец будет назначен наставником сборной Англии. Однако затем выяснилось, что к бывшему тренеру "Челси" FA с подобным предложением не обращалась

Лента.ру