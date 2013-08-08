Украинские баскетболисты отправились на турнир в Сербию

Как сообщили УНИАН в Федерации баскетбола Украины, в Сербию отправилась делегация в составе 15 игроков из 17, которые работали с командой в последние дни. Артамонов и Дроздов присоединятся к команде уже на следующем сборе в Южном.

В Сербии команда примет участие в турнире "Трофей Белграда-2013", который стартует 10-го августа. За день до этого, то есть завтра, украинцы сыграют товарищеский матч против сборной Черногории. В рамках турнира 10-го августа команду Майка Фрателло ждет матч против Сербии, а 11-го - против Словении или Турции, в зависимости от результатов первого дня. По регламенту турнира, победители полуфиналов на следующий день оспаривают в финале главный приз, а проигравшие разыграют 3-4-е места.

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Главный тренер команды Фрателло так прокомментировал ситуацию с подготовкой к Евробаскету на данный момент: "Нам еще предстоит принять решение по поводу нескольких игроков - останутся ли они в команде, либо нам придется от них отказаться. Конечно, я хочу увидеть этих игроков в работе настолько долго, насколько это возможно. Сейчас мы будем играть в Сербии с тремя командами очень высокого уровня, и это хорошо для нас".

Также Фрателло поделился соображениями по поводу полезности предстоящих игр: "Когда мы играем на тренировках, невозможно получить объективную информацию, нельзя быть уверенным во всех аспектах. Играя с разными ребятами каждый день, можно объективно проверить насколько мы сильны в нападении и в защите. Все это будет полезным для нашего развития и роста команды".

Напомним, что национальная сборная Украины по баскетболу ведет подготовку к чемпионату Европы.

Как сообщал УНИАН, мужской Евробаскет-2013 состоится в сентябре в Словении.