Футболисты "Черноморца" провели тренировку в Белграде

Как сообщает официальный сайт клуба, главный тренер «моряков» Роман Григорчук рассчитывает на всех игроков основного состава.

В составе делегации 21 футболист, и в Белграде могут выйти на поле:

вратари Дмитрий Безотосный, Евгений Паст, Дмитрий Безрук,

защитники Маркус Бергер, Кристи Вангели, Евгений Зубейко, Петр Ковальчук, Павел Кутас, Андерсон Сантана, Пабло Фонтанельо,

полузащитники Иван Бобко, Ринар Валеев, Алексей Гай, Кирилл Ковальчук, Владимир Приемов, Андрей Слинкин,

нападающие Алексей Антонов, Франк Джа Джедже, Анатолий Диденко, Лоренцо Риера и Сергей Самодин.

Вечером «Черноморец» провел на стадионе «Црвена Звезда» тренировку.

Как сообщал УНИАН, первый матч в Одессе, состоявшийся 1 августа, завершился победой хозяев поля со счетом 3:1.