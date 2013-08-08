Результаты матчей Лиги чемпионов
Завершились ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Зенит - Нордшелланд 5:0 (1:0)
Хафнарфьордур - Аустрия Вена 0:0 (0:1)
Шериф - Динамо (Загреб) 0:3 (0:1)
Металлист - ПАОК 1:1 (2:0)
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Эльфсборг - Селтик 0:0 (0:1)
Виктория Плзень - Нымме Калью 6:2 (4:0)
Легия (Варшава) - Мёльде 0:0 (1:1)
Зюлте-Варегем - ПСВ Эйндховен 0:3 (0:2)
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Напомним, что ранее в плей-офф вышли Базель, Стяуа, Марибор, Шахтер (Караганда), Лудогорец, Фенербахче, Лион.
9 августа в жеребьевке примут участие 15 указанных победителей третьего квалификационного раунда, а также 3 клуба, занявших четвёртые места в национальных чемпионатах (Шальке-04, Милан, Пасуш де Феррейра) и 2 бронзовых призёра национальных чемпионатов (Арсенал и Реал Сосьедад).
Металлисту, как несеянному участнику жеребьевки, соперника выберут из пятерки сеянных: Арсенал, Милан, Лион, Шальке или Зенит.