Результаты матчей Лиги чемпионов

Зенит - Нордшелланд 5:0 (1:0)

Хафнарфьордур - Аустрия Вена 0:0 (0:1)

Шериф - Динамо (Загреб) 0:3 (0:1)

Металлист - ПАОК 1:1 (2:0)

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Эльфсборг - Селтик 0:0 (0:1)

Виктория Плзень - Нымме Калью 6:2 (4:0)

Легия (Варшава) - Мёльде 0:0 (1:1)

Зюлте-Варегем - ПСВ Эйндховен 0:3 (0:2)

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Напомним, что ранее в плей-офф вышли Базель, Стяуа, Марибор, Шахтер (Караганда), Лудогорец, Фенербахче, Лион.

9 августа в жеребьевке примут участие 15 указанных победителей третьего квалификационного раунда, а также 3 клуба, занявших четвёртые места в национальных чемпионатах (Шальке-04, Милан, Пасуш де Феррейра) и 2 бронзовых призёра национальных чемпионатов (Арсенал и Реал Сосьедад).

Металлисту, как несеянному участнику жеребьевки, соперника выберут из пятерки сеянных: Арсенал, Милан, Лион, Шальке или Зенит.