Состав сборной Израиля на матч с Украиной

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Израиля, в составе команды в Киев прибудут 24 игрока.

Гутман включил в список следующих футболистов.

Вратари - Ават ("Мальорка", Испания), Харуш ("Бейтар" Иерусалим), Амос ("Хапоэль" Тель-Авив);

защитники - Шпонгин ("Монс", Бельгия), Габай ("Маккаби" Хайфа), Бен-Хаим ("Стандард", Бельгия), Кейнан ("Маккаби" Хайфа), Тиби ("Маккаби" Тель-Авив), Гершон ("Беверен", Бельгия), Рикан ("Цюрих", Швейцария);

полузащитники - Йейни ("Маккаби" Тель-Авив), Альберман ("Маккаби" Тель-Авив), Натхо ("Рубин", Россия), Захави ("Маккаби" Тель-Авив), Кейяль ("Селтик", Шотландия), Ради ("Маккаби" Тель-Авив), Меликсон ("Валансьен", Франция), Эзра ("Маккаби" Хайфа), Бенаюн (без команды), Рафаэлов ("Брюгге", Бельгия);

нападающие - Атар ("Реймс" Франция), Бен-Басат ("Тулуза", Франция), Шехтер ("Хапоэль" Тель-Авив), Абухацира ("Маккаби" Хайфа).

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Как сообщал УНИАН, товарищеский матч Украина - Израиль состоится 14 августа в Киеве на НСК "Олимпийский".