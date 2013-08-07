"Металлист" сыграл вничью с ПАОКом и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Сыграв вничью (1:1) харьковчане обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, так как неделю назад выиграли первый матч в Салониках - 2:0. УНИАН вел онлайн-трансляцию матча.

Добрый вечер!

Начинаем онлайн-трансляцию ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором харьковский "Металлист" принимает греческий ПАОК из Салоник. Напомним, что первый матч в Греции завершился уверенной победой харьковчан со счетом 2:0. Таким образом, в ответной игре "Металлист" устроит даже поражение с минимальным счетом. Впрочем, дебютанты Лиги чемпионов из Харькова наверняка настраиваются но вторую уверенную победу.

Стали известны стартовые составы команд.

"Металлист": Дишленкович, Азеведо, Папа Гуйе, Моледо, Вильягра, Эдмар, Красноперов, Соса (к), Соуза, Бланко, Девич. Запасные: Шуховцев, Пшеничных, Березовчук, Нойок, Шелаев, Марлос, Кристальдо

ПАОК: Хакобо, Мигель Витор, Лино, Циолис, Георгиадис, Лазэр, Кацуранис, Кициу, Олисе, Лукас, Салпингидис (к) Запасные: Гликос, Лопес, Спиропулос, Лоуренс, Цандарис, Нецид

Яроке отличие от игры недельной давности в Салониках - заполненные до отказа трибуны. Еще бы, первый домашний матч в истории "Металлиста" в Лиге чемпионов. Напомним, что в Салониках команды играли при пустых трибунах. Таким образом УЕФА наказало клуб за агрессивное поведение местных болельщиков.

1. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Греки активно начинают матч. Азеведо зацепил соперника, штрафной удар уже на 36-й секунде

2. Дишленкович уверенно забрал мяч после подачи штрафного

4. "Металлист" провел первую опасную атаку. Соса пробил чуть выше ворот

5. Салпингидис находился в опасной близости от ворот харьковчан, но мяч до него не дошел. Четко сыграли защитники харьковчан

7. Девич вошел в штрафную и пытался отдать мяч на партнера, но защитники греков заблокировали пас - угловой

9. Греки больше владеют мячом, что вполне объяснимо. Команде необходимо рисковать и отыгрываться

11. Соса со штрафного отправил мяч прямо в руки голкипера ПАОКа. Харьковчане не спешат форсировать события

15. Салпингидису отдавали острый пас из глубины поля, но грек оказался в пложении вне игры

17. Опасная атака "Металлиста". Мяч попал в руку игрока ПАОКа, но судья не решился назначить пенальти

19. Хороший скоростной проход Девича. Защитник в последний момент выбивает мяч в аут

22. "Металлист" потихоньку перхватывает инициативу у соперника. Больше контролирует мяч. Заработал угловой

23. Затяжная атака харьковчан после углового результата не принесла

25. Девич упал в борьбе с защитниками ПАОКа в штрафной. Пенальти не было

26. Первая желтая карточка у "Металлиста". Предупрежден Папа Гуйе

27. Опасный удар со штрафного спровоцировал серию рикошетов у ворот "Металлиста". Мяч прошел мимо ворот.

28. Девича в пылу борьбы ударили по лицу - опасный штрафной для "Металлиста"

28. Соуза не попал по воротам из выгоднейшей позиции

30. Первая желтая карточка у ПАОКа. Предупреждение получил Мигель Витор.

31. Что-то не поделили Лукас и Моледо. Судья ограничился профилактической беседой

33. Салпингидис уже отрабатывает в обороне. Он не только высококлассный форвард, но и ответственный капитан

35. Опасная атака ПАОКа - мяч уходит на угловой

36. В ответной атаке Бланко опасно пробил - вратарь греков начеку

37. Опаснейший удар Салпингидиса. Мяч после рикошета проходит в опасной близости от ворот. Угловой также не принес результата

39. Греки опасно атакуют. Дишленкович спокойно забирает мяч

42. Секу Олисе требует от арбитра угловой, утверждая, что мяч вышел за пределы поля от ног соперника. Судья в который раз на стороне харьковчан

44. Ответная атака "Металлиста" осталась без завершающего удара. Хорошо сыграл вратарь

45 Очередная опаснейшая атака ПАОКа, где судья дважды мог назначить пенальти. Крайне неаккуратно играют защитники "Металлиста". Но - угловой

ПЕРЕРЫВ

Концовка первого тайма оказалась для болельщиков "Металлиста" валидольной. Команда явно думает о результате, что мешает игрокам показывать свой лучший футбол. Тем не менее, результат пока в пользу харьковчан. А это главное.

В традициях "Металлиста" второй тайм проводить куда сильнее. Стоит надеяться, что и в этой игре харьковчане после перерыва прибавят.

Пока суть да дело в плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов вышел российский "Зенит". В Петербурге команда победила датский "Нордшелланд" со счетом 5:0. Первый матч в Дании россияне также выиграли со счетом 1:0. Напомним, что вчера участниками плей-офф стали швейцарский "Базель", румынская "Стяуа", словенский "Марибор", казахстанский "Шахтер", турецкий "Фенербахче", французский "Лион" и болгарский "Лудогорец".

Также только что в плей-офф вышла венская "Аустрия"

46. НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ ТАЙМ

46. Девич травмировался в борьбе с соперником. Судья показывает, что был чисто игровой момент

48. Удар Лазэра. Мяч проликает далеко от ворот

49. Угловой подает игрок ПАОКа - защитники "Металлиста" выбили мяч. Вновь преимущество на стороне греков

52. ПАОК продолжает атаковать. К счастью для харьковчан, крайне беззубо

54. Травмировался Лазэр. Один из самых активных игроков в составе ПАОКа

55. Салпингидис в очередной раз опасно бил по воротам. Дишленкович - на высоте

56. Лазэр вернулся на поле

56. Вечно спокойный и флегматичный тренер "Металлиста" Маркевич откровенно паникует

58. Папа Гуйе ликвидировал опаснейший момент у ворот "Металлиста" - угловой

59. Ничего опасного в результате углового ПАОК не создал

61. Пока "Металлист" откровенно играет на отбой. Ни к чему хорошему такая игра не приведет

62. Первая замена в "Металлисте". Марлос выходит вместо Диего Соузы

63. Моледо выбивает мяч на угловой после опаснейшей атаки греков

64. Георгиадис после паса Лукаса якобы оказался в оффсайде - ошибка арбитра. Греки все мощнее атакуют

66. Одна из редких атак "Металлиста". Марлоса блокировали защитники

67. Замена в ПАОКе. Салпингидиса меняет Атанасиадис

68. Тренер греков поменял лучшего игрока в составе команды. Видимо, дала о себе знать старая травма

70. Марлос срывает овации трибун своей активностью в центре поля

71. Опасная атака, которую начал Девич, завершилась неточным ударом

73. ГОЛ!!!!!!!!!!!

73. Себастьян Бланко красивым ударом отправил мяч в нижний угол ворот - вратарь был бессилен. 1:0 в матче и 3:0 в сумме

74. "Металлист" в плей-офф?...

75. Опасный штрафной в исполнении харьковчан, но защитники сыграли надежно

76. После гола у греков опустились руки. Похоже, ноги тоже опустились

77. Замены в обеих командах. У ПАОКа ирландец Лоуренс выходит вместо Георгиадиса. У "Металлиста" - Кристальдо вместо Девича

79. Греки подавали угловой. Ничего опасного

80. Грустный-грустный сидит на VIP-трибуне Иван Саввиди. Владелец ПАОКа, олигарх с русскими корнями

81. Соса подавал угловой, греки отбились

83. 1:1

83. Только что вышедший на замену Томаш Нецид первым же касанием мяча сравнял счет

85. Секу Олисе улыбается. Кажется греческого нигерийца вполне устраивает ничья

87. Удивительно, но греки даже не пытаются штурмовать ворота соперника

89. Опаснейшая атака ПАОКа. Олисе обыграл нескольких соперников и выдал отличный пас на Нецида. Тот не попал головой в створ ворот

90. Марлос пыталася атаковать, но без поддержки партнеров. Греки отбились

90. Судья добавил четыре минуты

90+1. Заброс мяча из глубины поля на Атанасиадиса - мяч ушел за лицевукю линию ворот

90+2 Замена у "Металлиста" - вместо Эдмара выходит Березовчук

90+4 "Металлист" контролирует мяч в середине поля

МАТЧ ОКОНЧЕН

1:1 в игре и 3:1 по сумме двух матчей. "Металлист" вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, что жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится в пятницу.

Спасибо за внимание!

Р. S. Теперь для "Металлиста" главное не проиграть в кулуарной борьбе в Лозанне. 13 августа чиновники европейской федерации определят наказание для харьковчан, которые признаны Спортивным арбитражным судом в Лозанне виновными в деле о договорном матче в рамках украинской Премьер-лиги со львовскими "Карпатами". Теоретически команду могут дисквалифицировать, но в Харькове уповают на гуманность УЕФА. К тому же, свеж пример условной дисквалификации румынского "Стяуа", также уличенного в участии в договорном матче.