У донецкого «Металлурга» - новый тренер

Об этом сообщил генеральный директор ФК «Металлург» Евгений Гайдук в интервью клубной пресс-службе.

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Гайдук отметил: «Сергей Альбертович сегодня вечером был представлен команде. Российский специалист имеет большой опыт работы на посту главного тренера. В том числе и в клубах российской Премьер-лиги – ФК «Краснодар» и «Спартак» (Нальчик).

По решению Ташуева, готовить команду к матчу Лиги Европы с албанским «Кукесом», который состоится 8 августа, будет и.о. главного тренера Владимир Пятенко.