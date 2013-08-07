У донецкого «Металлурга» - новый тренер
20:32, 07 августа 2013Спорт
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Футбольный клуб «Металлург» (Донецк) подписал контракт с новым главным тренером команды – Сергеем Ташуевым.
Главным тренером донецкого «Металлурга» назначен Сергей Ташуев / Фото: ТВі
Об этом сообщил генеральный директор ФК «Металлург» Евгений Гайдук в интервью клубной пресс-службе.
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Гайдук отметил: «Сергей Альбертович сегодня вечером был представлен команде. Российский специалист имеет большой опыт работы на посту главного тренера. В том числе и в клубах российской Премьер-лиги – ФК «Краснодар» и «Спартак» (Нальчик).
По решению Ташуева, готовить команду к матчу Лиги Европы с албанским «Кукесом», который состоится 8 августа, будет и.о. главного тренера Владимир Пятенко.
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