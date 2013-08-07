Руководство Анжи признало неэффективность покупки сверхдорогих игроков

Как говорится в заявлении клубного руководства на официальном сайте клуба, "изменения бюджетных параметров клуба вызваны современными требованиями UEFA и связаны с необходимостью соблюдения режима финансового Fair Play, при этом они не приведут к существенным деформациям в жизни команды и всей структуры, сформированной на сегодняшний день в нашем клубе. Корректировка кадровой политики будет направлена, в первую очередь, на долгосрочную перспективу. При этом мы не ведем речь о какой-либо массовой распродаже футболистов. Клуб будет уважать все контрактные обязательства перед игроками".

Руководство махачкалинского клуба признало, что ранее предпринятые шаги, направленные на скорое достижение максимального спортивного результата с привлечением дорогостоящих игроков, не привели к успеху.

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"Формирование команды будет строиться, исходя из долгосрочной перспективы развития клуба, что, естественно, предполагает определенные изменения в ее кадровом составе. Созданная нами футбольная академия Анжи - приоритетное направление развития, и акцент на это будет сделан в первую очередь, в том числе и в части направления финансовых потоков. Это также будет относиться и к другим командам клуба, которые должны будут готовить собственных воспитанников. И мы надеемся, что в скором времени они пополнят состав первой команды. Мы уверены, что наши преданные болельщики с пониманием отнесутся к данным решениям и, как прежде, будут поддерживать любимую команду", - отмечается в заявлении ФК "Анжи".

Также в клубе заявили о том, что владелец команды Сулейман Керимов собрал лидеров команды и заверил, что все они будут трудоустроены и получат причитающиеся им по контракту суммы.

Накануне вечером российские СМИ заполонили слухи о том, что владелец "Анжи" Керимов решил изменить вектор развития клуба, который будет ориентирован не на звезд, а на местных футболистов.

ФК "Анжи" известен на мировом футбольном рынке тем, что скупал игроков ведущих команд мира за баснословные деньги. В составе команды собраны такие звезды как Самуэль Это`О, Роберто Карлос и многие другие. До последнего времени команду тренировал авторитетный голландский специалист Гуус Хиддинк, покинувший дагестанский коллектив неделю назад. Эта политика не принесла клубу-середняку российской Премьер-лиги титулов ни на внутренней, ни на международной арене. В прошлом сезоне команда заняла третье место в итоговой таблице РФПЛ, а в Лиге Европы команда прекратила борьбу на стадии 1/8 финала.