Стаховский выступит на теннисном турнире в Санкт-Петербурге
17:13, 07 августа 2013Спорт
450
Организаторы международного теннисного турнира St.Petersburg Open объявили состав участников на турнир 2013 года, в числе которых оказался украинец Сергей Стаховский.
Стаховский выступит на St.Petersburg Open / Фото: tochka.net
Как сообщает официальный сайт соревнований, в предварительном списке 16 игроков.
По теме: Стаховский выбыл из борьбы на Уимблдоне в третьем круге
Помимо Стаховского в состав попали итальянцы Фабио Фоньини и Паоло Лоренцо, серб Янко Типсаревич, российские теннисисты Михаил Южный, Дмитрий Турсунов, Евгений Донской, Алекс Богомолов, испанцы Фернандо Вердаско и Гильермо Гарсия-Лопес, латыш Эрнест Гулбис, словак Мартин Клижан, киприот Маркос Багдатис, румын Виктор Ханеску, аргентинец Орасио Себальос и представитель Узбекистана Денис Истомин.
В этом году St.Petersburg Open пройдет с 14 по 22 сентября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter