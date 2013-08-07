Стаховский выступит на теннисном турнире в Санкт-Петербурге

Как сообщает официальный сайт соревнований, в предварительном списке 16 игроков.

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Помимо Стаховского в состав попали итальянцы Фабио Фоньини и Паоло Лоренцо, серб Янко Типсаревич, российские теннисисты Михаил Южный, Дмитрий Турсунов, Евгений Донской, Алекс Богомолов, испанцы Фернандо Вердаско и Гильермо Гарсия-Лопес, латыш Эрнест Гулбис, словак Мартин Клижан, киприот Маркос Багдатис, румын Виктор Ханеску, аргентинец Орасио Себальос и представитель Узбекистана Денис Истомин.

В этом году St.Petersburg Open пройдет с 14 по 22 сентября.