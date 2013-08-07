СМИ: Вукоевич возвращается в Хорватию

Футболист киевского "Динамо" Огнен Вукоевич в ближайшее время перейдет из украинского клуба в хорватский "Динамо" из Загреба, пишет Vecernji list.

Игрок, потерявший место в основном составе киевского "Динамо" при тренере Олеге Блохине, провел вторую половину минувшего сезона в аренде в московском «Спартаке». Но российский клуб не захотел выкупать игрока.

Вернувшись в Киев, Вукоевич заявил, что будет бороться за место в основном составе, но Блохин по-прежнему его не видит в команде.

По данным источников хорватской газеты, игрок хочет получить постоянную практику, в том числе, чтобы попасть в состав команды на чемпионат мира-2014.

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Пока неизвестно, перейдет ли Вукоевич в "Динамо" (Загреб) на правах аренды или подпишет полноценный контракт.

Также отметим, что хорватская команда имеет все шансы попасть в плей-офф Лиги чемпионов и побороться за выход в групповой турнир. В третьем квалификационном раунде соперником "Динамо" является молдавский "Шериф". В первом матче в Загребе хозяева поля выиграли со счетом 1:0. Ответная игра состоится сегодня в Тирасполе.