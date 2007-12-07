Результаты матчей Кубка УЕФА
00:02, 07 декабря 2007Спорт
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Московский Спартак выходит в плей-офф
|Фото REUTERS
Группа E. Спартак (Москва) - Цюрих 1:0 (Титов 57), Байер - Спарта 1:0 (Фридрих 71)
Группа F. Арис - Брага 1:1 (Роналдо Гиаро 26 - Линц 6), Црвена Звезда - Болтон 0:1 (Макканн 45)
Группа G. Ольборг - Хетафе 1:2 (Принца 90+2 - Пабло Эрнандес 11, Гранеро 78), Андерлехт - Тоттенхэм 1:1 (Гоор 68 - Бербатов 71 пен.)
Группа H. Аустрия (Вена) - Паниониос 0:1 (Майсторович 90+1), Бордо - Хельсинборг 2:1 (Шамах 12, Жусси 69 - Х.Ларссон 17)
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