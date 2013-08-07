СМИ: Украинскую легкоатлетку дисквалифицировали «задним числом»

Одна из ведущих легкоатлеток Украины бегунья Людмила Йосипенко дисквалифицирована на четыре года за применение запрещенных препаратов.

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Как пишет "Сегодня", в Федерации легкой атлетики Украины спортсменку сначала оправдали, а потом дисквалифицировали задним числом.

Йосипенко изложила свою версию событий: "21 декабря 2012 года мы получили от ВАДА (Всемирного антидопингового агентства) документы о том, что у меня проблемы с кровью: гемоглобин то повышен, то понижен. Это не стало для нас неожиданностью, потому что особенности моего организма, плюс определенная патология, могли спровоцировать эти отклонения в анализе БПС (биологический паспорт спортсмена). 27 марта состоялось первое заседание исполкома Федерации легкой атлетики Украины по моему вопросу. Мы подали все необходимые документы, которые свидетельствуют: у меня действительно проблемы со здоровьем, которые могли спровоцировать скачки гемоглобина. Все члены исполкома, президент ФЛАУ Игорь Гоцул, исполнительный директор Андрей Ревуцкий и юрист федерации Фидель Тимченко, казалось, разобрались в ситуации и встали на мою защиту. 7 июня на заседании исполкома рассматривали заключения гематолога, гинеколога, доктора сборной, и все они сделали вывод: при моей патологии скачки в анализах крови являются вполне естественным процессом. Исполком принял единогласное решение меня оправдать".

22 июля Йосипенко выступила на чемпионате Украины в трех видах - 100 м с барьерами, прыжки в длину, метание копья - и в каждом квалифицировалась в финал. Но уже на следующий день после соревнований тренер сообщил Йосипенко, что она дисквалифицирована.

Исполнительный директор ФЛАУ Андрей Ревуцкий пояснил: "Результаты Людмилы на чемпионате Украины учитываться не будут. К нам обратились специалисты ВАДА и объяснили научным языком: данное лечение не могло изменить биологический профиль Йосипенко".

В свою очередь спортсменка считает, что чиновники ФЛАУ просто решили выслужиться перед международными спортивными инстанциями, WADA и IAAF (Международной федерацией легкой атлетики). По словам Йосипенко, в данном случае международные инстанции могут давать только рекомендации, а решать - дисквалифицировать атлетку или нет, может только национальная федерация.

Йосипенко обжалует решение Федерации легкой атлетики Украины в суде. Но, в любом случае, она уже не попала в состав команды на главный старт года - чемпионат мира, который пройдет с 10 по 18 августа в Москве.