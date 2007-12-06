Завершился первый тайм в матчах Кубка УЕФА

На восемь команд - восемь голов

В шести из сегодняшних матчей Кубка УЕФА сыграно по 45 минут. В шести из сегодняшних матчей Кубка УЕФА сыграно по 45 минут. Группа F. Арис - Брага 1:1 (Роналдо Гиаро 26 - Линц 6), Црвена Звезда - Болтон 0:1 (Макканн 45) Группа G. Ольборг - Хетафе 0:1 (Пабло Эрнандес 11), Андерлехт - Тоттенхэм 0:0 Группа H. Аустрия (Вена) - Паниониос 0:0, Бордо - Хельсинборг 1:1 (Шамах 12 - Х.Ларссон 17) В Группе E матчи завершились. Спартак (Москва) - Цюрих 1:0 (Титов 57), Байер - Спарта 1:0 (Фридрих 71).

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