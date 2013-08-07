Маркевич убежден, что решение Лозаннского суда не повлияет на игру с ПАОКом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе футбольного клуба «Металлист», об этом во время предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер харьковского клуба Мирон Маркевич.

«Пытаемся не обращать на это внимания. Вице-президент был на базе, общался с футболистами, объяснил ситуацию. Решение Лозанны никак не повлияет на команду», - сказал он.

Тренер отметил, что футболисты не обращают внимания на материалы в печати, связанные с судебным процессом в Лозанне.

«Футболисты - профессионалы, сами понимают, что нужно выходить и играть», - подчеркнул Маркевич.

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Как известно, сегодня, в 20:00 в Харькове начнется второй матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между «Металлистом» и ФК «ПАОК» (Салоники). Первая игра закончилась победой харьковчан со счетом 2:0. Оба гола забил нападающий Марко Девич.

Как сообщал УНИАН, матч 26-го тура 17-го Чемпионата Украины, который состоялся 19 апреля 2008 г. в Харькове между «Металлистом» и «Карпатами», завершился со счетом 4:0 в пользу харьковчан. После матча разгорелся скандал – харьковский и львовский клубы обвинили в нарушении принципов честной игры, в том, что матч имел договорный характер.

19 октября 2010 года решением апелляционного комитета Федерации футбола Украины о якобы договорном статусе матча «Металлиста» и «Карпат» был пожизненно отстранен от любой деятельности в футболе экс-игрок «Карпат» Сергей Лащенков и на пять лет дисквалифицирован спортивный директор «Металлиста» Евгений Красников.

Генеральному директору львовского клуба Игорю Дедышину дали три года дисквалификации, а все футболисты «Карпат», которые принимали участие в этой игре, дисквалифицированы на три года условно. После этого клубы подали апелляцию на решение функционеров ФФУ в Спортивный арбитражный суд Лозанны.

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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал матч "Металлист"–"Карпаты" договорным и применил ряд дисциплинарных и финансовых санкций к игрокам и руководству ФК «Металлист» и ФК «Карпаты».

После этого в печати появилась информация о том, что Европейский футбольный союз (УЕФА) изучит решение CAS по делу «Металлиста» и рассмотрит возможность допуска харьковского клуба к участию в розыгрыше Лиги Чемпионов 2013-2014 годов.