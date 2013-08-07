В молодежную сборную вызваны 23 футболиста (список)

Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, наибольшее представительство в украинской "молодежке" получил мариупольский «Ильичевец» и ФК «Севастополь», которые делегировали в сборную по три футболиста.

Свой сбор наша команда начнет 11 августа, а уже 12-го отправится во Львов, где на следующий день на «Арене-Львов» встретится с командой Греции.

Состав молодежной сборной Украины выглядит так:

вратари: Евгений Гальчук ("Ильичевец" Мариуполь), Артур Денчук ("Металлист" Харьков);

защитники: Дмитрий Рыжук, Сергей Мякушко (оба - «Динамо» Киев), Александр Насонов («Металлург» Донецк), Иван Ордец («Ильичевец» Мариуполь), Павел Мягков («Заря» Луганск), Евгений Неплях (ФК «Севастополь»);

полузащитники: Руслан Бабенко («Днепр» Днепропетровск), Владислав Калитвинцев («Слован» Либерец), Виталий Буяльский («Говерла» Ужгород), Андрей Цуриков («Динамо» Киев), Александр Нойок («Металлист», Харьков), Сергей Болбат, Кирилл Ковалец (оба - «Шахтер» Донецк), Виталий Приндета («Волынь» Луцк), Александр Караваев (ФК «Севастополь»), Вячеслав Чурко («Ильичевец» Мариуполь), Евгений Трояновский («Металлург» Донецк), Игорь Озаркив («Карпаты» Львов);

нападающие: Филипп Будковский (ФК «Севастополь»), Виталий Иванко («АЕК» Ларнака), Владисилав Кулач («Ильичевец» Мариуполь).

Товарищеский матч молодежных сборных Украина - Греция начнется 13 августа в 19.30.