Результаты матчей Лиги чемпионов

01:03, 07 августа 2013
Спорт
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Завершились сегодняшние ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Маккаби (Т-А) - Базель 3:3. Первый матч 0:1  

Стяуа - Динамо (Тбилиси) 1:1 (2:0)

Марибор - АПОЭЛ  0:0 (1:1)

Шкёндербеу - Шахтёр Караганда 3:2 (0:3)

Партизан Б - Лудогорец 0:1 (1:2)

Фенербахче - Зальцбург 3:1 (1:1)

Грассхопперс - Лион 0:1 (0:1)

7 августа состоятся остальные матчи:

Зенит - Нордшелланд (Первая встреча - 1:0)

Хафнарфьордур - Аустрия Вена (0:1)

Шериф - Динамо (Загреб) (0:1)

Металлист - ПАОК (2:0)

Эльфсборг - Селтик (0:1)

Виктория Плзень - Нымме Калью (4:0)

Легия (Варшава) - Мёльде (1:1)

Зюлте-Варегем - ПСВ Эйндховен (0:2)

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