Результаты матчей Лиги чемпионов

Завершились сегодняшние ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Маккаби (Т-А) - Базель 3:3. Первый матч 0:1 Стяуа - Динамо (Тбилиси) 1:1 (2:0) Марибор - АПОЭЛ 0:0 (1:1) Шкёндербеу - Шахтёр Караганда 3:2 (0:3) Партизан Б - Лудогорец 0:1 (1:2) Фенербахче - Зальцбург 3:1 (1:1) Грассхопперс - Лион 0:1 (0:1) 7 августа состоятся остальные матчи: Зенит - Нордшелланд (Первая встреча - 1:0) Хафнарфьордур - Аустрия Вена (0:1) Шериф - Динамо (Загреб) (0:1) Металлист - ПАОК (2:0) Эльфсборг - Селтик (0:1) Виктория Плзень - Нымме Калью (4:0) Легия (Варшава) - Мёльде (1:1) Зюлте-Варегем - ПСВ Эйндховен (0:2)

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