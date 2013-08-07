Результаты матчей Лиги чемпионов
01:03, 07 августа 2013Спорт
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Завершились сегодняшние ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Маккаби (Т-А) - Базель 3:3. Первый матч 0:1
Стяуа - Динамо (Тбилиси) 1:1 (2:0)
Марибор - АПОЭЛ 0:0 (1:1)
Шкёндербеу - Шахтёр Караганда 3:2 (0:3)
Партизан Б - Лудогорец 0:1 (1:2)
Фенербахче - Зальцбург 3:1 (1:1)
Грассхопперс - Лион 0:1 (0:1)
7 августа состоятся остальные матчи:
Зенит - Нордшелланд (Первая встреча - 1:0)
Хафнарфьордур - Аустрия Вена (0:1)
Шериф - Динамо (Загреб) (0:1)
Металлист - ПАОК (2:0)
Эльфсборг - Селтик (0:1)
Виктория Плзень - Нымме Калью (4:0)
Легия (Варшава) - Мёльде (1:1)
Зюлте-Варегем - ПСВ Эйндховен (0:2)
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