УЕФА рассмотрит дело харьковского «Металлиста» 13 августа
Дисциплинарная инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит дело харьковского «Металлиста» во вторник, 13 августа.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление размещено на официальном сайте УЕФА.
УЕФА рассмотрит возможность участия «Металлиста» в еврокубках.
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«Дело против украинского клуба открыто на основании статей 2.04g, 2.05 и 2.10 регламента Лиги чемпионов УЕФА, касающихся критериев допуска к турнирам УЕФА. В связи с необходимостью рассмотреть ситуацию в кратчайшие сроки и согласно статье 23.3, материалы дела будут сразу переданы в Дисциплинарную инстанцию УЕФА», - говорится в сообщении.
Дело «Металлиста» будет рассмотрено в штаб-квартире европейского футбола в Ньоне.
Как сообщал УНИАН, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал матч «Металлист» – «Карпаты», который состоялся 19 апреля 2008 года и завершился победой харьковского клуба со счетом 4:0, договорным. По решению суда, с клубов не будет снято по 9 очков, однако оба клуба будут вынуждены уплатить штрафы в размере, эквивалентном 25 тыс долл; решение лишить харьковский клуб бронзовых наград в сезоне 2007/2008 осталось в силе; спортивный директор ФК «Металлист» Евгений Красников уплатит штраф в размере 10 тыс долл и будет лишен возможности заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, в течение 5 лет.
Также дисциплинарные и финансовые санкции применены к футболистам и руководству команд.
Справка УНИАН. Матч 26-го тура 17-го Чемпионата Украины, который состоялся 19 апреля в 2008 г. в Харькове между «Металлистом» и «Карпатами», завершился со счетом 4:0 в пользу харьковчан. После матча разгорелся скандал – харьковский и львовский клубы обвинили в нарушении принципов честной игры, в том, что матч имел договорный характер.
19 октября 2010 года решением апелляционного комитета Федерации футбола Украины о якобы договорном статусе матче «Металлиста» и «Карпат» был пожизненно отстранен от любой деятельности в футболе экс-игрок «Карпат» Сергей Лащенков и на пять лет дисквалифицирован спортивный директор «Металлиста» Евгений Красников.
Генеральному директору львовского клуба Дедышину дали три года дисквалификации, а все футболисты «Карпат», которые принимали участие в этой игре, дисквалифицированы на три года условно. После этого клубы подали апелляцию на решение функционеров ФФУ в Спортивный арбитражный суд Лозанны.