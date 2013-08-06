УЕФА рассмотрит дело харьковского «Металлиста» 13 августа

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление размещено на официальном сайте УЕФА.

УЕФА рассмотрит возможность участия «Металлиста» в еврокубках.

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«Дело против украинского клуба открыто на основании статей 2.04g, 2.05 и 2.10 регламента Лиги чемпионов УЕФА, касающихся критериев допуска к турнирам УЕФА. В связи с необходимостью рассмотреть ситуацию в кратчайшие сроки и согласно статье 23.3, материалы дела будут сразу переданы в Дисциплинарную инстанцию УЕФА», - говорится в сообщении.

Дело «Металлиста» будет рассмотрено в штаб-квартире европейского футбола в Ньоне.

Как сообщал УНИАН, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал матч «Металлист» – «Карпаты», который состоялся 19 апреля 2008 года и завершился победой харьковского клуба со счетом 4:0, договорным. По решению суда, с клубов не будет снято по 9 очков, однако оба клуба будут вынуждены уплатить штрафы в размере, эквивалентном 25 тыс долл; решение лишить харьковский клуб бронзовых наград в сезоне 2007/2008 осталось в силе; спортивный директор ФК «Металлист» Евгений Красников уплатит штраф в размере 10 тыс долл и будет лишен возможности заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, в течение 5 лет.

Также дисциплинарные и финансовые санкции применены к футболистам и руководству команд.

Справка УНИАН. Матч 26-го тура 17-го Чемпионата Украины, который состоялся 19 апреля в 2008 г. в Харькове между «Металлистом» и «Карпатами», завершился со счетом 4:0 в пользу харьковчан. После матча разгорелся скандал – харьковский и львовский клубы обвинили в нарушении принципов честной игры, в том, что матч имел договорный характер.

19 октября 2010 года решением апелляционного комитета Федерации футбола Украины о якобы договорном статусе матче «Металлиста» и «Карпат» был пожизненно отстранен от любой деятельности в футболе экс-игрок «Карпат» Сергей Лащенков и на пять лет дисквалифицирован спортивный директор «Металлиста» Евгений Красников.

Генеральному директору львовского клуба Дедышину дали три года дисквалификации, а все футболисты «Карпат», которые принимали участие в этой игре, дисквалифицированы на три года условно. После этого клубы подали апелляцию на решение функционеров ФФУ в Спортивный арбитражный суд Лозанны.