Лучший футболист Европы: Месси, Рибери и Роналду - в тройке лидеров

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил финальный список претендентов на звание лучшего игрока Европы прошедшего сезона. Как сообщает пресс-служба организации, в него вошли португальский полузащитник мадридского "Реала" Криштиану Роналду, аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси и французский хавбек мюнхенской "Баварии" Франк Рибери.

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Месси в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании с 46-ю голами, чемпионом страны, а также в четвертый раз в своей карьере получил "Золотой мяч" как лучший футболист мира.

Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 мячей. Также в его активе 34 гола в чемпионате Испании.

Рибери вместе с "Баварией" выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов.

Окончательные итоги голосования будут подведены 29 августа в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Также на звание лучшего игрока Европы претендовали Роберт Левандовски ("Боруссия", Дортмунд), Арьен Роббен, Томас Мюллер, Бастиан Швайнштайгер (все - "Бавария"), Гарет Бэйл ("Тоттенхэм хотспур", Англия), Златан Ибрагимович ("Пари Сен-Жермен", Франция) и Робин ван Перси ("Манчестер юнайтед", Англия).