Исполком ФФУ принял отставку Блохина (дополненная)

Главный тренер сборной Украины по футболу Олег БЛОХИН принял решение уйти в отставку.

Как сообщили УНИАН в Информ-службе ФФУ, сегодня состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации футбола Украины, на котором О.БЛОХИН отчитывался о выступлении команды в отборочном турнире Чемпионата Европы-2008. Итогом совещания стала добровольная отставка с должности самого наставника и всех членов тренерского штаба.

О.БЛОХИН взял на себя всю ответственность за неудачное выступление сборной, не ссылаясь на субъективные факторы и выразив благодарность президенту ФФУ Григорию СУРКИСУ за то, что со стороны федерации были созданы оптимальные условия для продуктивной работы.

Тренер заявил, что вместе со своими коллегами принял непростое решение - не продлевать контракт с ФФУ. Члены Исполкома пытались узнать о мотивах такого шага, однако О.БЛОХИН отказался комментировать свой поступок, но отметил, что никаких переговоров с потенциальными работодателями не вел, и будет определяться с дальнейшим местом работы после Исполкома.

В свою очередь, Г.СУРКИС отметил, что после первого раунда переговоров с О.БЛОХИНЫМ относительно возможной пролонгации контракта тренер взял паузу, и только позже, в телефонном разговоре, сказал президенту ФФУ, что твердо решил сосредоточиться на работе в клубе. Исполком, оценив выступление сборной в квалификации на Евро-2008 как неудовлетворительное, принял отставку главного тренера.

На брифинге с участием Г.СУРКИСА и О.БЛОХИНА, состоявшимся сразу после заседания, фамилии вероятных кандидатов на должность наставника национальной сборной обнародованы не были. Как отметил президент ФФУ, он является противником поспешных шагов и готов прислушаться к соответствующим рекомендациям. Со своей стороны, О.БЛОХИН выразил пожелание, чтобы его преемником стал украинский специалист.

Г.СУРКИС сообщил, что 14 января в Загребе состоится встреча представителей сборных-участниц шестой отборной группы ЧМ-2010 - Хорватии, Англии, Украины, Беларуси, Казахстана и Андорры. Вероятно, именно к этой дате у украинской сборной будет новый главный тренер.

Как известно, сборная Украины не вышла в финальную часть Евро-2008. 5 декабря появились слухи, что О.БЛОХИН может возглавить московский футбольный клуб, в то же время сам О.БЛОХИН отказался комментировать эту информацию.