Суркис: ?12 миллионов за Хачериди - явно мало

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал заявление Сергея Палкина о том, что «Шахтер» сделал предложение по покупке Евгения Хачериди за 12 миллионов евро, сказав что эта сумма не соответствует уровню игрока.

Как сообщает сайт "Спорт-экспресс в Украине" Суркис заявил: "Да, мы получили такое предложение. Но Хачериди - один из ключевых наших игроков, а кроме того - футболист сборной Украины, что имеет значение в свете существующего в нашем чемпионате лимита на легионеров. Да и предложенная «Шахтером» сумма явно не соответствует его уровню".

Ранее гендиректор "Шахтера" на своей странице в Facebook заявил о том, что сделал официальное предложение "Динамо" о покупке игрока. О реакции самого Хачериди пока ничего неизвестно.