Суркис: ?12 миллионов за Хачериди - явно мало

18:06, 06 августа 2013
Спорт
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Уровень футболиста Хачериди выше предложенных за него 12 млн евро, считает Суркис.

Суркис думает, что Ахметов предложил слишком мало

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал заявление Сергея Палкина о том, что «Шахтер» сделал предложение по покупке Евгения Хачериди за 12 миллионов евро, сказав что эта сумма не соответствует уровню игрока.

Как сообщает сайт "Спорт-экспресс в Украине" Суркис заявил: "Да, мы получили такое предложение. Но Хачериди - один из ключевых наших игроков, а кроме того - футболист сборной Украины, что имеет значение в свете существующего в нашем чемпионате лимита на легионеров. Да и предложенная «Шахтером» сумма явно не соответствует его уровню".

Ранее гендиректор "Шахтера" на своей странице в Facebook заявил о том, что сделал официальное предложение "Динамо" о покупке игрока. О реакции самого Хачериди пока ничего неизвестно.

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