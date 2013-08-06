Ахметов официально предложил ? 12 млн за игрока Динамо

Как сообщает Чемпион, об этом генеральный директор донецкого "​​Шахтера" Сергей Палкин написав на своей странице в "Фейсбуке".

"Сегодня клуб сделал официальное предложение ФК "Динамо" Киев по приобретению Евгения Хачериди. Клуб предложил за футболиста € 12 млн", - сказал он. "

По имеющейся у меня информации, Евгений готов перейти в ФК" Шахтер ", - заявил Палкин.

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Ранее" Чемпион "уже сообщал о вероятном трансфере Хачериди в" Шахтер ".