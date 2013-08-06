Украинский арбитр будет судить матч Лиги Европы
14:50, 06 августа 2013Спорт
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Украинский футбольный арбитр Арановский получил назначение на матч Лиги Европы.
Евгений Арановский будет судить матч в Черногории / Фото: ФФУ
Арбитр второй категории УЕФА Евгений Арановский проведет матч Лиги Европы в Черногории.
Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, в четверг, 8 августа, хозяева поля "Младост" (Подгорица) в рамках третьего квалификационного раунда турнира будут принимать испанскую "Севилью". Первая встреча завершилась победой испанцев со счетом 3:0.Помогать Арановскому будут ассистенты арбитра Семен Шлончак и Игорь Бицкало, а также четвертый арбитр Виталий Романов.
Наблюдать за работой украинской бригады арбитров будет специалист из Румынии Николае Григореску.
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