Украинский арбитр будет судить матч Лиги Европы

Арбитр второй категории УЕФА Евгений Арановский проведет матч Лиги Европы в Черногории.

Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, в четверг, 8 августа, хозяева поля "Младост" (Подгорица) в рамках третьего квалификационного раунда турнира будут принимать испанскую "Севилью". Первая встреча завершилась победой испанцев со счетом 3:0.

Помогать Арановскому будут ассистенты арбитра Семен Шлончак и Игорь Бицкало, а также четвертый арбитр Виталий Романов.

Наблюдать за работой украинской бригады арбитров будет специалист из Румынии Николае Григореску.